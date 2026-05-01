México 2026 FIFA reconoce a la Federación Mexicana de Futbol por cancha híbrida en el CAR Como parte del Congreso de la FIFA, Mikel Arriola recibió una distinción por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Por: TUDN Síguenos en Google

Video FIFA reconoce a la FMF por cancha híbrida de cara al Mundial 2026

En el marco del 76° Congreso de la FIFA, el máximo organismo otorgó a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el Forward Awards, Edición Americas, el cual destaca la excelencia en la infraestructura deportiva.

La distinción fue entregada por el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino a Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, en el evento que se llevó a cabo en Vancouver, Canadá.

PUBLICIDAD

El premio al Campo de Futbol Más Destacado reconoce específicamente la construcción de la nueva Cancha Híbrida en el Centro de Alto Rendimiento (CAR).

Esta obra forma parte del proyecto de remodelación de la Casa de la Selección Nacional de México, diseñado para cumplir con los más altos estándares internacionales de cara a la Copa Mundial 2026.

"El nuevo CAR no es solo un complejo deportivo, es el espacio donde forjaremos a las próximas generaciones de seleccionados nacionales. Contamos con tecnología de vanguardia que la FIFA reconoce hoy como de excelencia mundial", afirmó Mikel Arriola.

El Comisionado Mikel Arriola agradeció la distinción a la FIFA, en el evento en el cual estuvo acompañado por Enrique Nieto, Secretario General Adjunto de la FMF.

La modernización de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento representó una inversión de 400 millones de pesos. Incluyó la cancha híbrida con la implementación de la máxima tecnología en el pasto.

Entre las mejoras se destaca también la expansión de la superficie de construcción creció de 8,500 m² a 19,500 m².

Además se incrementó la capacidad de hospedaje de 104 a 156 futbolistas, así como la construcción de un gimnasio de última generación que puede albergar hasta a tres selecciones nacionales al mismo tiempo.