Mundial 2026 'Chino' Huerta regresa a las canchas con el Mundial 2026 a la 'esquina' El regreso del mediocampista mexicano ilusiona de cara al Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Video Buenas noticias para el Tri: 'Chino' Huerta vuelve a jugar tras 6 meses

César 'Chino' Huerta volvió a jugar después de 165 días fuera por una lesión de cara al Mundial 2026, que primero fue muscular y luego una pubalgia que lo ausentó de las canchas por casi seis meses.

Tras las declaraciones el pasado viernes sobre su inminente regreso, por parte de su técnico del Anderlecht, Jeremy Taravel, el mediocampista mexicano tuvo sus primeros minutos después de perderse 29 encuentros de la temporada con el cuadro belga.

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Así fue el regreso de Chino Huerta a las canchas



César Huerta regresó a los entrenamientos en días anteriores y este pasado domingo tuvo minutos al entrar de cambio al 76' ante el Brujas, para así oficializar su vuelta a los terrenos de juego tras varios meses fuera.

En días anteriores, Taravel, dijo lo siguiente sobre la situación del jugador mexicano, quien pasó por el quirófano en par de ocasiones para aliviarse de esa pubalgia.

"Estamos monitoreando día a día su reacción a los entrenamientos, pero la intención es que juegue con nosotros esta temporada. Él también quiere sumar minutos pensando en el Mundial con México", dijo Taravel.

La última aparición con Selección Mexicana fue en octubre pasado cuando el Tri enfrentó a Ecuador en la Fecha FIFA y finalizó con un empate 1-1 en Guadalajara.

Huerta espera meterse en los últimos días en la conversación para ser parte de la convocatora final de Javier Aguirre para el Mundial 2026, por lo que en los cinco partidos restantes de la temporada espera llenarle el ojo al Vasco estar en la Copa del Mundo.