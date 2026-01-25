Mundial 2026 Esto es lo que pide Portugal para 'asegurar' que Cristiano Ronaldo juegue vs. México Se revelan las condiciones para que CR7 esté presente en la reinauguración del Estadio Azteca el 28 de marzo.

Video ¿Viene o no? Esto pide Portugal para asegurar presencia de CR7 vs. México

La gran incógnita que tiene el partido amistoso México vs. Portugal, que se jugará el próximo 28 de marzo, es si Cristiano Ronaldo estará presente en la reinauguración del Estadio Azteca (Estadio Banorte) de cara al Mundial 2026.

En plena transmisión de TUDN del partido del Tri ante Bolivia, Gibrán Araige reportó que todo apunta a que CR7 aterrizará en México para disputar el encuentro debido a las peticiones que ha hecho la Federación Portuguesa de Futbol a la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Hay una gran expectativa por saber si Cristiano estará en ese partido, y al menos lo que nos cuentan desde Federación, es que todo apunta a que sí estará Cristiano porque los requerimientos que está pidiendo Portugal son para un jugador de la talla de Cristiano”, mencionó.

Araige detalló que dichas peticiones son “en el tema de seguridad, de hospedaje y logística”. Además, reveló que la selección lusitana se concentrará en Cancún días antes del partido y posteriormente viajará a la capital del país para hospedarse en Santa Fe, al sur de la Ciudad de México.

Por su parte, David Faitelson mencionó que para Cristiano Ronaldo “también debe significar algo muy especial jugar en la reinauguración del mítico y legendario Estadio Azteca”.

La sede de Portugal para disputar el Mundial 2026 será en México, pues la Federación lusa eligió a la Riviera Maya, Quintana Roo, como su sitio de concentración.

Portugal forma parte del Grupo K de la Copa del Mundo junto a Uzbekistán, Colombia y el ganador del Repechaje Intercontinental que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo.

Los partidos del combinado luso en la Fase de Grupos se jugarán en Houston, Texas, y Miami, Florida.