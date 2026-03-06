    Mundial 2026

    El mensaje especial que Benji Gil deja al Tri rumbo al Mundial 2026

    El mánager de México para el Clásico Mundial de Béisbol confía en dejar inspiración para el combinado futbolero.

    Por:Fernando Vázquez
    Video El mensaje de Benjamín Gil al Tri del 'Vasco' Aguirre

    Benjamín Gil, mánager de la Selección Mexicana que participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, dejó un mensaje especial a la Selección Mexicana de Futbol que disputará la Copa Mundial de la FIFA 26.

    El oriundo de Tijuana señaló que el Tri debe 'creerse' que es el mejor equipo del mundo partido a partido y, de esta forma, poder llegar lejos.

    "Más que nada, crean, no tenemos qué ser el mejor equipo del mundo, contundentemente, nada más lo tenemos qué ser el día de hoy. Yo en el futbol, decirle 'gánale a Brasil', pues no, pero uno, nos enfocamos en uno. Si seguimos adelante, nos toca Alemania, solo un juego hay qué ganar, y así los convences de que hoy van a ser el mejor equipo, vamos a salir a demostrar que somos un gran equipo", dijo Gil.

    Además, confió en que la labor de los mexicanos en el Clásico Mundial pueda inspirar al Tri en el futbol para la disputa del Mundial 2026.

    "Por más fuerte que seas, es difícil cargar, pero si jalas, cuando menos piensas, el carro ya va, el cargar para levantar un carro, ni todo el equipo lo puede hacer, por ahí va la cosa, espero, creo plenamente que nos va a ir muy bien, vamos a conseguir los 30 outs y que eso inspire a nuestra selección de futbol".

    Eso sí, Benjamín Gil señaló que el béisbol mexicano supera al futbol mexicano en cuanto a nivel y las glorias que ha dado al país: "No creo que el futbol mexicano sea más grande que el béisbol mexicano".

    SELECCIÓN MEXICANA DE FUTBOL MANDA MENSAJE DE APOYO AL ROSTER MEXICANO


    El Tri dejó en sus redes sociales un mensaje especial a la novena mexicana antes de que debuten este viernes en el Clásico Mundial de Béisbol ante Gran Bretaña.

    ¡El 2026 es un año para poner el nombre de México en alto! Mucho éxito a @MexicoBeis en este Clásico Mundial... ¡Venga, muchachos, sáquenla del parque! #SomosMéxico", se leyó en las redes sociales oficiales del Tri.

