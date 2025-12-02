    Mundial 2026

    Oficial: México vs. Portugal reinaugurará el Estadio Banorte para el Mundial 2026

    Cristiano Ronaldo jugará en México tres meses antes del inicio de la Copa del Mundo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Oficial! Cristiano Ronaldo jugará vs. México antes del Mundial 2026

    La Selección Mexicana hizo oficial el partido amistoso ante la Portugal de Cristiano Ronaldo para reinaugurar el Estadio Banorte rumbo al Mundial 2026.

    El Tri de Javier Aguirre enfrentará a la selección de Portugal, dirigida por el español Roberto Martínez, el próximo sábado 28 de marzo a las 7 pm del Centro de México y a las 8 pm del Este, 7 pm del Centro y 5 pm del Pacífico en Estados Unidos.

    “Este partido marcará la reapertura del emblemático recinto mexicano, que se convertirá en el 2026 en el primer estadio en ser sede de tres Copas del Mundo en toda la historia”, señala la dirección deportiva de la Selección Mexicana a través de un comunicado.

    México vs. Bélgica también fue confirmado antes del Mundial 2026

    Además, el Tri anunció un segundo partido amistoso para esa fecha FIFA de marzo ante la selección de Bélgica el martes 31 de marzo.

    El duelo se llevará a cabo en el estadio Soldier Field de Chicago a las 7 pm del Centro de México y a las 8 pm del Este, 7 pm del Centro y 5 pm del Pacífico en Estados Unidos.

    Será la sexta ocasión en la historia que México se enfrente a Portugal, a quien nunca ha vencido con saldo de dos empates y tres derrotas en dos juegos amistosos, uno de Copa del Mundo y dos de la extinta Copa Confederaciones.

    Mientras que, contra Bélgica, la Selección Mexicana registra tres victorias por dos empates y dos derrotas en tres partidos de Copa del Mundo y cuatro amistosos.

    La noticia llega tres días antes de que se lleve a cabo el sorteo del Mundial 2026 donde México conocerá a sus rivales en la Fase de Grupos, incluido el equipo al que enfrentará en la inauguración de la Copa del Mundo el 11 de junio.

