    César Montes deja lesionado partido del Lokomotiv, aún no se sabe la gravedad

    El defensor mexicano sufrió molestias físicas y debió abandonar el terreno de juego antes de que finalizara el primer tiempo del juego ante Ajmat.

    Omar Carrillo
    César Montes salió lesionado del partido entre su club el Lokomotiv vs. el Ajmat de la jornada 20 de la Liga Premiere Rusa.

    El defensa mexicano empezó como titular el partido, sin embargo a los 28 minutos pidió atención médica tras una jugada en la que participó.

    Montes, todo indica, sufrió molestias en la rodilla izquierda. Tras la atención continúo en el encuentro, pero a los 30 minutos fue sustituido e ingresó Gerzino Nyamsi. 'El Cachorro' dejó el campo con rostro de preocupación.

    Al concluir el duelo, que finalmente terminó igualado a dos goles, el director técnico del conjunto moscovita dijo a Match TV, en declaraciones recogidas por ESPN, que de entrada no parecía algo serio: “ A primera vista, no parece haber nada grave”.

    Sin embargo, se le realizarán los estudios correspondientes para conocer su situación médica y el tiempo que necesita de recuperación.

    César Montes es uno de los jugadores recurrentes de la Selección Mexicana que dirige Javier Aguirre y que enfrentará a Portugal y Bélgica, los próximos 28 y 31 de marzo respectivamente.

    Habrá que esperar el reporte médico para saber si estará listo para esos dos partidos de preparación rumbo al Mundial 2026.

