Mundial 2026 Cristiano Ronaldo y Portugal avisan que se quedarán en México para el Mundial 2026

Video ¡Notición! Cristiano Ronaldo decide quedarse en México por el Mundial

La Selección de Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, tiene contemplado permanecer en México para el Mundial 2026, a pesar de que no disputarán partidos en suelo mexicano durante la Copa del Mundo.

Alex de la Rosa, analista de TUDN, dio a conocer en su canal de Youtube que el conjunto lusitano, junto con Cristiano Ronaldo, tomó la decisión de que la Riviera Maya fuera su sede para el Mundial 2026.

El conjunto de las 'Quinas' habría avisado al hotel Fairmont Mayakoba Riviera Maya que tiene la intención de hospedarse para la disputa de la Copa del Mundo. Se trata de un complejo de lujo y en donde habría también una sección dedicada a la privacidad de la escuadra europea.

Hasta el momento, falta la confirmación, si bien otro equipo mundialista como Alemania tiene ya su sede definida.

Portugal tiene sus dos primeros partidos de la Fase de Grupos del Mundial 2026 en Houston, aproximadamente a dos horas de distancia en avión, mientras que el vital encuentro ante Colombia en el cierre de la primera ronda será en Miami, aproximadamente a una hora de vuelo.