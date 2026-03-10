México 2026 Fidalgo y Ochoa recibirán convocatoria de México, clubes esperan solicitud Desde hace semanas se sabe que los jugadores son contemplados por Javier Aguirre para la Fecha FIFA.

La Dirección de Selecciones Nacionales de México aún no manda cartas a clubes en Europa, en específico por Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa como se reporta en redes sociales.

TUDN pudo saber gracias a información de Gibran Araige, que la Federación Mexicana de Futbol tiene pensado mandar la solicitud por los jugadores hasta este fin de semana.

Lo que es un hecho es que tanto Álvaro Fidalgo y Guillermo Ochoa, información que desde hace semanas se ha manejado, estarán en esta lista de Javier Aguirre.

México jugará ante Portugal y Bélgica en la Fecha FIFA de marzo y desde el pasado 26 de febrero El Vasco ha estado en gira para visitar a los mexicanos en el Viejo Continente.

Falta por saber que otros jugadores pueden estar en la convocatoria ante la ola de lesiones que se han presentado con futbolistas como César Montes, Edson Álvarez, Mateo Chávez en los últimos días.

La buena noticia es el regreso a los entrenamientos de Santiago Gimenez con Milan, aunque falta que tome ritmo de juego y solo tendrá dos partidos, en caso de ser convocado por Massimiliano Allegri en el cuadro rossonero.