    Bolivia vs. México EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso para Mundial 2026

    Javier Aguirre sumó su segunda victoria al hilo de cara a la Copa del Mundo.

    Por:Juan Regis
    Video ¡Increíble! El enfermo golazo con el que Berterame clava el 0-1 a Bolivia

    La Selección Mexicana derrotó a Bolivia por la mínima ventaja de 0-1 en calidad de visitante para sumar su segunda victoria al hilo de cara al Mundial de 2026.

    México venía de derrotar a Panamá con mucha suerte gracias a un autogol en los últimos minutos del partido que le dio al Tri del Vasco su primer triunfo en seis juegos amistosos y desde que derrotara a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro 2025.

    La selección de Bolivia tampoco había lucido bien en sus respectivos partidos amistosos, ya que en sus últimos cinco encuentros no ha podido ganar. Cabe resaltar que los bolivianos jugarán el repechaje mundialista.

    El partido inició mal para México con la amonestación temprana para Jorge Sánchez en apenas un minuto de juego. El lateral se barrió con fuerza desmedida y entregó un balón parado de peligro que por fortuna Bolivia no supo capitalizar en el marcador.

    A los cinco minutos México tuvo en sus pies el primer gol de la calurosa tarde cuando Armando ‘Hormiga’ González asistió de gran forma desde la banda al corazón del área para la llegada de Charly Rodríguez, quien remató de primera intención, pero a la pierna del arquero boliviano y así perdonó de forma increíble la primera gran oportunidad del Tri.

    Como si el calor y la falta de ideas no fueran suficientes para el cuadro de Aguirre, a la media hora el Vasco se vio forzado a realizar su primer cambio tras la lesión de Israel Reyes en un pique.

    Video ¡No te lo creo! Charly Rodríguez se pierde el primero y así reacciona La Hormiga

    Cerca del descanso, Bolivia estuvo muy cerca de abrir el marcador con una gran jugada individual de Nava tras desbordar hacia el centro del área grande, quitarse dos rivales y disparar buscando el ángulo contrario, pero ‘Tala’ Rangel atajó a mano cambiada.

    Para el segundo tiempo, México corrió con suerte luego del disparo de Carlos Melgar al 50’. El boliviano disparó, pero estrelló el balón en el poste perdonando el primer tanto.

    El gol para México llegaría al minuto 68 con el terrible error del arquero de Bolivia quien despejó a medias un centro al área chica y sirvió el balón a Germán Berterame, quien en dos tiempos remató a quemarropa para el 0-1 definitivo.

    La Selección Mexicana encarará su siguiente juego amistoso ante Islandia el 25 de febrero, encuentro que podría definir la lista absoluta de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

    Video ¡Que joya! El atajadón del Tala para evitar el gol de Bolivia

    PARTIDOS AMISTOSOS DE MÉXICO DE CARA AL MUNDIAL 2026

    La Selección Mexicana de Javier Aguirre tiene hasta el momento confirmados tres partidos más de preparación de cara al partido inaugural del Mundial 2026 ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

    Isalndia, Portugal --que habría pedido unaserie de requisitos para su estrella Cristiano Ronaldo-- y Béligca son los rivales confirmados para la Selección Mexicana en busca de mantenerse activa antes del debut mundialista.

    A dichas selecciones rivales se sumaría una más, de gran renombre, pues de acuerdo con TUDN sería la selección de Brasil de Carlo Ancelotti que México buscaría para llegar con ritmo a la Copa del Mundo.

    México vs. Islandia

    • Fecha: miércoles 25 de febrero
    • Horarios: 20:00 horas CDMX | 21:00 horas E.T , Colombia, Perú, Ecuador | 23:00 horas Argentina, Chile y Uruguay
    • Lugar: Estadio Corregidora
    México vs. Portugal

    • Fecha: sábado 28 de marzo
    • Horarios: 19:00 horas CDMX | 20:00 horas E.T, Colombia, Perú, Ecuador | 22:00 horas Argentina, Chile y Uruguay
    • Lugar: Estadio Banorte
    México vs. Bélgica

    • Fecha: martes 31 de mayo
    • Horarios: 19:00 horas CDMX | 20:00 horas E.T , Colombia, Perú, Ecuador | 22:00 horas Argentina, Chile y Uruguay
    • Lugar: Soldier Field
    Video ¡Por poco! México se salva del gol tras esta imperdible acción
