Mundial 2026 Dani Alves presume nueva foto con la playera de la Selección Mexicana El exjugador de los Pumas muestra su afecto por el país y se deja ver con pleno apoyo a la Selección Mexicana.

. Imagen TUDN

En medio de los partidos de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, primero con triunfo 1-0 sobre Panamá y ahora en próxima visita a Bolivia, los apoyos de la afición en ambos países no han dejado de hacerse presentes.

Dentro de eso apoyos, hubo uno que llegó de forma inesperada, desde un país distinto, pero de un conocido del futbol mexicano, especialmente de los Pumas, un respaldo que vino de Dani Alves.

El futbolista brasileño, a pesar de no haber tenido la mejor de las salidas del cuadro universitario, mantiene buenos recuerdos de México, por lo que no dudó en demostrarlo a través de sus redes sociales.

Dani Alves, a manera de demostrar su afecto con el país, no dudó en mostrarse en su cuenta de Instagram portando la playera de la Selección Mexicana, acción que le valió casi 50 mil "Me gusta" en solamente cuatro horas.

En las últimas horas han corrido rumores de que es exjugador del Barcelona, tras tres años de inactividad por sus problemas legales, estaría evaluando regresar a las canchas europeas, concretamente a las de Portugal, con el equipo de tercera división, São João de Ver, en el cuál fungiría como jugador y dueño.