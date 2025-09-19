El conflicto entre Dani Alves y Pumas de la UNAM tuvo un final agridulce para el club de la Liga MX luego de darse a conocer la cantidad que el exfutbolista brasileño deberá pagar a los del Pedregal.

Luego de que Pumas diera a conocer que el TAS falló a su favor en la demanda contra Dani Alves se reveló que el brasileño deberá pagar 2.25 millones de dólares o poco más de 41 millones de pesos al club además de un 5% anual desde la recisión de su contrato, es decir desde enero de 2023 cuando fue detenido en Barcelona por las acusaciones de agresión sexual.

Pese a la sentencia definitiva e inapelable a favor de Pumas, la cantidad dista mucho de lo que el club pedía en la demanda, ya que reclamaban más de 6 millones de dólares por el incumplimiento de contrato además de la devolución de un adelanto entregado por el club en la última temporada de Alves.

¿Cuál fue el conflicto legal entre Dani Alves y Pumas?

Hace unos meses trascendió que el conjunto universitario demandó a Dani Alves por seis millones de dólares; la demanda, por incumplimiento de contrato y abandono de trabajo, fue desestimada por el TAS.

Cabe recordar que, Dani Alves estuvo 14 meses en prisión luego de ser demandado por violar a una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre del 2022 mientras era jugador de Pumas.

En marzo del 2024, el brasileño logró la libertad provisional y, un año más tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) absolvió al futbolista tras revocar su condena de cuatro años y medio de cárcel por considerar que el relato de la denunciante no era “fiable”.