Mundial 2026 La Selección Mexicana arriba a Santa Cruz para enfrentar a Bolivia El cuadro dirigido por Javier Aguirre ya se encuentra en su hotel de concentración para disputar su segundo compromiso del año.

Video La Selección Mexicana llega a Bolivia para su siguiente partido de preparación

Con miras a enfrentar su segundo amistoso del año, ante Bolivia, la Selección Mexicana arribó a Santa Cruz c on miras a conseguir una nueva victoria en esta corta temporada de preparación.

El Tri, que llegó a su hotel de concentración encabezado por Armando 'La Hormiga' González y Germán Berterame, llega tras su victoria 1-0 ante Panamá también en juego amistoso pensando en el Mundial 2026.

El objetivo del técnico del cuadro mexicano, Javier Aguirre, es seguir probando jugadores, en esta ocasión, al no ser Fecha FIFA, solamente tomados del futbol mexicano, en concreto de equipos de la Liga MX.

México, que junto a Estados Unidos y Canadá será anfitrión de la Copa del Mundo de 2026, enfrentará a Bolivia este domingo 26 de enero en su segundo compromiso del año, donde buscará hilvanar victorias.

La última ocasión en que estas dos selecciones se enfrentaron, fue en campo neutral, en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos, y el cuadro Tricolor se alzó con la victoria con gol solitario de Edson Álvarez.