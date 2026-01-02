    Dani Alves

    Dani Alves compra un club en Portugal y puede volver al futbol profesional

    El exlateral brasileño se convirtió en accionista del Sporting São João de Ver, equipo de la tercera división lusa.

    Por:Jaime Bernal
    Dani Alves, exjugador de Barcelona, PSG y Pumas, entre otros, se convirtió en uno de los propietarios del Sporting São João de Ver, club de Portugal que compite en la tercera división, en una operación que también puede abrir la puerta a su regreso al futbol profesional.

    La incorporación del exlateral fue oficializada por la institución portuguesa mediante un comunicado difundido en redes sociales, donde se destacó que Alves aportará “visión global, mentalidad ganadora y ambición” a un proyecto que busca crecer de manera sostenida.

    " Un nombre que lleva consigo una de las trayectorias más exitosas del fútbol mundial se cruza ahora con un club de profundas raíces, hecho de trabajo, resiliencia y pasión. Dos historias distintas que se unen con un propósito común: transformar el potencial en grandeza", escribió el club.

    " Esta unión simboliza más que un cambio estructural. Representa el encuentro entre la experiencia de quien conquistó el mundo y el alma de un club que nunca dejó de creer", continuó el mensaje, acompañado de unas imágenes donde se puede ver al brasileño vistiendo la playera del equipo.

    ¿DANI ALVES VOLVERÁ A LAS CANCHAS?

    Con 42 años, Alves ingresa como accionista y referente estratégico, con la posibilidad de volver a involucrarse de lleno en el día a día competitivo, ya sea en tareas deportivas o de gestión, en un contexto que lo vuelve a situar dentro del ecosistema profesional, pero no se descarta que se vuelva a vestir de cortos.

    La movida marca un capítulo en la carrera del exinternacional brasileño, quien en marzo fue absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de violación por el que había sido condenado en primera instancia. Tras meses en prisión preventiva, la sentencia fue revocada ante falta de pruebas.

