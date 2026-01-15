Mundial 2026 Hirving Chucky Lozano y una carrera futbolística en declive con el Mundial cerca El delantero mexicano parece tener un descenso en su carrera conforme pasa el tiempo con algunas incógnitas a pocos meses de la Copa del Mundo.

Video ‘Chucky Lozano y una carrera que ha venido a menos con el Mundial cerca

Hirving ‘Chucky’ Lozano es uno de los jugadores más reconocidos, populares y, hasta cierto grado, importantes de la legión de mexicanos en el extranjero luego de cosechar una exitosa carrera futbolística dentro del futbol de Europa, sobre todo en el PSV Eindhoven.

Salió del Pachuca como campeón de Liga MX en 2016 para dar el salto al futbol neerlandés donde, en dos etapas, conquistó tres títulos de la Eredivisie y sorpresivamente no lo hizo en la Copa.

Con Napoli también tuvo éxito con dos títulos, uno de la Serie A y otro de la Coppa Italia, aunque lo hizo bajo la bandera de la intermitencia, pues si bien en Liga llegaba a ser un asiduo, la titularidad nunca la tuvo ganada.

Luego regresó al viejo continente pero no lo hizo para la Liga MX, sino para el país vecino, Estados Unidos, donde con San Diego FC ganó la Conferencia Oeste

A nivel de Selección Mexicana tuvo dos títulos, pero ambos en categorías inferiores, pues no llegó a ser parte de algún combinado campeón de la Copa Oro. Otro título internacional se dio con Pachuca en la Concacaf Champions League (hoy Champions Cup).

Estos son los títulos ganados por Hirving ‘Chucky’ Lozano en lo que va de su carrera futbolística:

Títulos con Pachuca:

1 Liga MX

1 Concacaf Champions Cup

Títulos con PSV Eindhoven:

3 Eredivisie

Títulos con Napoli:

1 título de la Serie A

1 Título de la Coppa Italia

Títulos con San Diego FC:

1 Campeonato de la Conferencia Oeste de la MLS 2025

Títulos con Selección Mexicana:

Preolímpico Concacaf 2015

Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2015

HIRVING ‘CHUCKY’ LOZANO, ¿UNA CARRERA EN DECLIVE?

‘Chucky’ Lozano no sólo se ganó con su carisma a la afición del PSV, donde incluso llegó a ser ovacionado e idolatrado al nivel en que lo fue Andrés Guardado, otro de los ídolos mexicanos dentro de los ‘granjeros’ en Países Bajos.

El estima que le profesaron en esas tierras le hizo regresar tras su paso por el Napoli, donde también se ganó a los tifosi debido a que formó parte del plantel que alcanzó un título tras más de 30 años, pues el último que habían conseguido fue con Diego Armando Maradona como jugador estelar.

Ese carisma fue antes aderezado por su inolvidable gol a Alemania en la Fase de Grupos del Mundial Rusia 2018, donde su nombre fue coreado en Moscú y más tarde ese grito se ‘exportó’ a otras latitudes entre la afición mexicana para generar identidad.

Sin embargo, reportes y versiones de supuesta indisciplina comenzaron a rondar en la carrera de Hirving ‘Chucky’ Lozano

En septiembre de 2024 el ofensivo, aún en el PSV, solicitó no ser convocado por Javier Aguirre para un partido de preparación contra Nueva Zelanda, lo que generó una serie de especulaciones y que a partir de ahí Javier Aguirre tomó como bandera la premisa de que todo jugador sería considerado su tenía pasión y decisión de responder al llamado, nada más.

Una de las posibles versiones de su ausencia, se dijo, fue una probable indisciplina, aunque nunca se supo con certeza si así había sido, por lo que la hipótesis no quedó comprobada y el jugador incluso llegó a negarlo.

Un año después, en octubre pasado, Hirving ‘Chucky’ Lozano volvió a ser señalado por su indisciplina y que ello le pudiera costar futuras convocatorias a la Selección Mexicana a menos de un año del Mundial 2026.

Esto se dio luego de que fuera separado de San Diego FC para el último partido de la temporada regular de la MLS 2025. De acuerdo a reportes, tuvo un altercado verbal con el entrenador del equipo Mikey Varas en pleno juego ante Houston Dynamo en octubre pasado.

‘Chucky’ Lozano se disculpó por su la supuesta indisciplina con su entrenador, lo hizo el 24 de octubre pasado con un mensaje en redes sociales en donde argumentó que es una “persona apasionada y competitiva que siempre quiere dar todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede conducir a reacciones que no reflejan quien soy o el respeto que tengo por todos los que me rodean”, dijo.

Más tarde, ‘ Chucky’ Lozano fue separado de San Diego FC para la preparación del club rumbo a la nueva temporada de la MLS que comienza el 21 de febrero próximo y que se verá interrumpida por el Mundial 2026 para luego ser retomada hasta la Final en diciembre de 2026.