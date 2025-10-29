Video ¿Mundial 2026 en riesgo para 'Chucky' Lozano? Esto es lo que se sabe

La polémica de Hirving 'Chcuky' Lozano por su indisciplina en San Diego de la MLS puede costarle caro en sus intenciones con la Selección Mexicana.

Hace unos meses, en entrevista con TUDN, Lozano afirmaba su deseo de poder estar con el Tri en el Mundial 2026, pero esa opción puede tomar un giro por los sucesos acontencidos.

En opinión de Gibran Araige, quien cubra a la Selección Mexicana y conoce el día a día fondo, sabe que Javier Aguirre no deja de lado el tema de indisciplinas de sus jugadores.

"Yo creo que el 'Chucky' Lozano acaba de perder el Mundial después de lo que pasó en San Diego. Javier Aguirre es un técnico que se fija mucho en lo que sucede fuera de la cancha y creo que acaba de clavar el último clavo, veo muy complicado que lo veamos.

"Por ahí le podría ayudar que Alexis no está, pero Chucky puede quedar fuera, vamos a ver como lo maneja Javier Aguirre, pero en el tema de la disciplina, si tiene algo el Vasco es que ahí no tiene medias tintas y seguramete".

Cabe solamente recordar que la vez que Rodrigo Huescas tuvo su problema por manejar a exceso de velocidad, no fue tomando en cuenta para la Copa Oro 2025.