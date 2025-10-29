    México

    Indisciplina de Chucky Lozano en MLS puede costarle el Mundial 2026

    Javier Aguirre pueda considerar su llamado o no al Tri para futuras convocatorias de partidos.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¿Mundial 2026 en riesgo para 'Chucky' Lozano? Esto es lo que se sabe

    La polémica de Hirving 'Chcuky' Lozano por su indisciplina en San Diego de la MLS puede costarle caro en sus intenciones con la Selección Mexicana.

    Hace unos meses, en entrevista con TUDN, Lozano afirmaba su deseo de poder estar con el Tri en el Mundial 2026, pero esa opción puede tomar un giro por los sucesos acontencidos.

    PUBLICIDAD

    En opinión de Gibran Araige, quien cubra a la Selección Mexicana y conoce el día a día fondo, sabe que Javier Aguirre no deja de lado el tema de indisciplinas de sus jugadores.

    "Yo creo que el 'Chucky' Lozano acaba de perder el Mundial después de lo que pasó en San Diego. Javier Aguirre es un técnico que se fija mucho en lo que sucede fuera de la cancha y creo que acaba de clavar el último clavo, veo muy complicado que lo veamos.

    "Por ahí le podría ayudar que Alexis no está, pero Chucky puede quedar fuera, vamos a ver como lo maneja Javier Aguirre, pero en el tema de la disciplina, si tiene algo el Vasco es que ahí no tiene medias tintas y seguramete".

    Cabe solamente recordar que la vez que Rodrigo Huescas tuvo su problema por manejar a exceso de velocidad, no fue tomando en cuenta para la Copa Oro 2025.

    Video ¿Será cepillado? Se revela el futuro de Chucky Lozano en la MLS

    Más sobre México

    1 min
    ¿Javier 'Chicharito' Hernández está vetado del Mundial 2026? Esto se sabe

    ¿Javier 'Chicharito' Hernández está vetado del Mundial 2026? Esto se sabe

    1 min
    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    ¿El Universitario sede de entrenamiento del Mundial? Esto es lo que se sabe

    1:16
    ¡Terrible resultado! México y EE.UU. caen en el ranking FIFA

    ¡Terrible resultado! México y EE.UU. caen en el ranking FIFA

    1 min
    FIFA presume la impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial 2026

    FIFA presume la impresionante cantidad de boletos que se han vendido para el Mundial 2026

    2 min
    Estos son todos los partidos de México para preparar el Mundial 2026

    Estos son todos los partidos de México para preparar el Mundial 2026

    Relacionados:
    MéxicoMundial 2026Hirving Lozano

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX