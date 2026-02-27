Mundial 2026 Luis 'Matador' Hernández confía en una 'sorpresa' por parte de la 'Hormiga' González El exjugador mexicano es cuestionado sobre un pendiente importante en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Video Luis 'Matador' Hernández da su opinión sobre la 'Hormiga' González rumbo al Mundial

Luis 'Matador' Hernández, exjugador profesional, fue cuestionado sobre el rendimiento de los delanteros actualmente en la Selección Mexicana, específicamente de Armando 'Hormiga' González.

El atacante de Chivas, quien recién anotó su primer gol como elemento de la Selección Mexicana en el partido amistoso ante Islandia en Querétaro, ha dado mucho de qué hablar, y al respecto, el 'Matador' confió en que el rendimiento de González lo pueda catapultar.

“Ojalá y nos dé la sorpresa a todos. No tengo noción de que un chico tenga esa oportunidad y ojalá que brille. Que brille en el mejor escenario que es un Mundial de futbol", dijo el 'Matador'.

En el mismo tema, el 'Matador' Hernández refirió quién, a su juicio, podría ser el delantero titular de México en la próxima Copa Mundial de la FIFA 26.