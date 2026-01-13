    Hirving Lozano

    Hirving 'Chucky' Lozano está en la mira del Real Oviedo, de LaLiga, como posible refuerzo.

    Así lo dio a conocer el diaro El Comercio de Asturias en información que recoge Radiotelevisión del Principado de Asturias.

    Según la publicación: "El Real Oviedo trabaja en una ambiciosa operación para reforzar su ataque, hablamos de la posible cesión del 'Chucky Lozano'. El San Diego busca un nuevo destino para el extremo zurdo, quien mantiene una buena relación con Jesús Martínez".

    Aprovechando esa relación, explica la publicación, Mártínez, presidente del Grupo Pachuca, dueño mayoritario del club español, ya negocia con el club de la MLS y "lo más complicado será llegar a un acuerdo en los términos económicos".

    Aunque se asegura: "El internacional mexicano, con amplia experiencia en el futbol europeo, ya habría dado su visto bueno para recalar en el Oviedo".

    Hay que recordar que Lozano fue el primer fichaje anunciado por San Diego FC y tiene contrato hasta el 2028 y disputó 34 partidos oficiales, con 11 goles y nueve asistencias en MLS, pero algún episodio disciplinario con el técnico Mikey Varas ha sido el detonante, al parecer, de su salida

    Y aunque los rumores son muchos sobre el interés o no de distintos clubes aún no hay nada concreto al respecto.

