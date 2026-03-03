Mundial 2026 A 100 días del Mundial 2026: Los pendientes que tiene Javier Aguirre para su convocatoria final

Video Javier Aguirre y las últimas dudas que tiene para la lista final de México para el Mundial 2026

Estamos a 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 26, específicamente del tan anticipado duelo inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, lo que significa que las dudas deben aclararse más pronto que tarde en el cuerpo técnico del conjunto tricolor.

PUBLICIDAD

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, tiene ante sí un reto mayúsculo ahora con la elección de la famosa lista final de 26 jugadores que van a disputar el Mundial por el Tri.

Lo cierto es que el 'Vasco' ya tiene su lista prácticamente definida, pero todavía hay algunos puntos a considerar dentro del conjunto tricolor de cara a la gran justa.

LOS PENDINTES DE JAVIER 'VASCO' AGUIRRE PARA LA LISTA FINAL DE JUGADORES DE LA SELECCIÓN MEXICANA EN EL MUNDIAL 2026



Quedan solamente unas semanas para que México entregue su convocatoria de 26 jugadores, y solo la Fecha FIFA de marzo. Estas son las cuestiones que Javier Aguirre debe resolver para el Mundial.

El tercer portero



Todos lo sabemos: Luis Ángel Malagón y Raúl 'Tala' Rangel serán convocados: ¿pero quién los acompañará? Todo parece indicar que Memo Ochoa será convocado para la Fecha FIFA de marzo, en lo que puede ser la confirmación de Aguirre para aprobarlo, o en cambio, el desencanto para el portero que actualmente juega en Chipre y voltear hacia la Liga MX.

Álvaro Fidalgo y Obed Vargas



Fidalgo ya es elegible para la Selección Mexicana. El español naturalizado mexicano pudo entrar en la lista para enfrentar a Islandia, pero su repentino traspaso al Real Betis impidió esta posibilidad. Su calidad está probada, pero el 'Vasco' necesitará verlo muy de cerca y el tiempo no juega en favor del mediocampista. El caso de Obed Vargas es parecido, aunque el ahora jugador del Atlético de Madrid no acumula muchos minutos, el 'Vasco' ve con buenos ojos que esté en un grande de LaLiga.

PUBLICIDAD

La defensa central



La lesión de Chiquete Orozco ha abierto el abanico.de posibilidades a Aguirre de ver a alguien más en la posición de defensa central. La titularidad la tiene ganada Johan Vásquez y César Montes, pero ¿quién podría ser un buen suplente? Everardo López levanta mano por lo visto ante Islandia, pero antes, Eduardo Águila del San Luis también hizo lo propio. Lo cierto es que el ya experimentado Ramón Juárez debería estar al menos en la mesa, si bien Aguirre no lo convocó en el último duelo en Querétaro.

Los lesionados



Hay varios elementos del Tri en la congeladora, pero uno preocupa especialmente: Rodrigo Huescas. El lateral goza de toda la confianza de Javier Aguirre, el problema es que su fuerte lesión le impedirá tener el tiempo de preparación suficiente para encarar la Copa del Mundo en casa.

La delantera