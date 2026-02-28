    Mundial 2026

    Germán Berterame advierte desde el Inter Miami que tiene su plan para ir al Mundial 2026

    El flamante jugador del Inter Miami no pierde de vista la Copa del Mundo y confía en que el estar en el equipo de Messi le origine la chance de ir al Mundial.

    Por:Fernando Vázquez
    Germán Berterame, nuevo jugador del Inter Miami, se alista para debutar en la MLS, pero estableció que tiene el objetivo de ir a la Copa Mudial de la FIFA 26, por lo que dejó un mensaje claro para tratar de ser parte de la lista de convocados de Javier Aguirre.

    En palabras de cara a su primer juego oficial con las 'Garzas', Berterame señaló que confía en que pueda mantener su nivel para entrar en la anhelada lista de 26 jugadores que disputarán por México el Mundial.

    “Trato de mantener mi nivel y dar lo mejor desde que llegué acá. Se viene un partido importante y yo creo que manteniendo mi nivel, me va a llevar a poder estar en la lista”,

    Berterame dejó en claro que el decidir dejar la Liga MX, donde militaba con los Rayados de Monterrey, para estar ahora al lado de Lionel Messi en el Inter Miami, puede ser una decisión correcta en sus aspiraciones mundialistas.

    “Yo demuestro dentro de la cancha y demuestro el nivel con lo que hago dentro de la cancha y a raíz de eso me va a llevar al Mundial o no. Y eso es lo que el cuerpo técnico en México está viendo, entonces yo creo que tomando esta decisión, para mi fue lo mejor”.

