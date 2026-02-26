Mundial 2026 Miguel Herrera compara a la Selección Mexicana actual con la suya del Mundial de 2014 El extécnico de la Selección Mexicana hace una comparación de lo que se vivió en el Mundial que él dirigió y el que está por venir en 2026.

Luego de la victoria de la Selección Mexicana 4-0 sobre Islandia, Miguel Herrera habló de cómo ve al cuadro que actualment es dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

"Todavía no la veo como Javier quiere, pero tengo mucha esperanza de que van a llegar bien y que ojalá nos den un gran mundial, confío mucho en Javier, no comparto su idea de juego porque no me gusta la forma de juego de ese tipo, pero entiendo que es un gran técnico, entiendo lo que hace, lo hace muy bien, conecta muy bien con los chavos y eso es un handicap a favor".

Durante su participación en Faitelson sin Censura, el nuevo analista de TUDN advirtió de lo que necesitan los actuales jugadores del Tri respecto a los de otras generaciones.

"Yo creo que son buenos, les falta dar ese paso de calidad que generaciones atrás han tenido, la de Ricardo (LaVolpe), con Javier otra vez, conmigo, la del mismo (Juan Carlos)Osorio, había jugadores de mucha calidad, pero que daban golpes de autoridad. Está ahí, hay jugadores que les falta ese golpe de autoridad que esperemos lo den".

Finalmente, el Piojo hizo una breve comparación de la Selección Mexicana que está por acudir al Mundial de 2026 y la que él mismo dirigió durante la justa mundialista de 2014.