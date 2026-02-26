    Mundial 2026

    Miguel Herrera compara a la Selección Mexicana actual con la suya del Mundial de 2014

    El extécnico de la Selección Mexicana hace una comparación de lo que se vivió en el Mundial que él dirigió y el que está por venir en 2026.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Miguel Herrera compara a la Selección Mexicana actual con la del Mundial de 2014

    Luego de la victoria de la Selección Mexicana 4-0 sobre Islandia, Miguel Herrera habló de cómo ve al cuadro que actualment es dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial de 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Miguel Herrera enumera los sectores que más debe reforzar la Selección Mexicana
    2 mins

    Miguel Herrera enumera los sectores que más debe reforzar la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Edson Álvarez inicia rehabilitación tras operación rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Edson Álvarez inicia rehabilitación tras operación rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: saldo blanco tras el partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    México vs. Islandia: saldo blanco tras el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre se sincera sobre portería del Tri y dejó épica frase: "Esto es el Mundial"
    1 mins

    Javier Aguirre se sincera sobre portería del Tri y dejó épica frase: "Esto es el Mundial"

    Seleccion Mexico
    Tala Rangel aún no se ve titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026
    2 mins

    Tala Rangel aún no se ve titular de la Selección Mexicana en el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Hormiga Gonzalez dice no tener lugar seguro para el Mundial 2026
    1 mins

    Hormiga Gonzalez dice no tener lugar seguro para el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    'Hormiga' González anota su primer gol con la Selección Mexicana
    1 mins

    'Hormiga' González anota su primer gol con la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Mikel Arriola saca a la luz lo que platicó con Portugal rumbo al partido en marzo
    2 mins

    Mikel Arriola saca a la luz lo que platicó con Portugal rumbo al partido en marzo

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: Javier Aguirre prefiere amistoso con rivales de bajo nivel que microciclos
    2 mins

    México vs. Islandia: Javier Aguirre prefiere amistoso con rivales de bajo nivel que microciclos

    Seleccion Mexico
    Richy Ledezma se confiesa: Javier Aguirre me habló para llevarme a la Copa Oro
    2 mins

    Richy Ledezma se confiesa: Javier Aguirre me habló para llevarme a la Copa Oro

    Seleccion Mexico

    "Todavía no la veo como Javier quiere, pero tengo mucha esperanza de que van a llegar bien y que ojalá nos den un gran mundial, confío mucho en Javier, no comparto su idea de juego porque no me gusta la forma de juego de ese tipo, pero entiendo que es un gran técnico, entiendo lo que hace, lo hace muy bien, conecta muy bien con los chavos y eso es un handicap a favor".

    Durante su participación en Faitelson sin Censura, el nuevo analista de TUDN advirtió de lo que necesitan los actuales jugadores del Tri respecto a los de otras generaciones.

    "Yo creo que son buenos, les falta dar ese paso de calidad que generaciones atrás han tenido, la de Ricardo (LaVolpe), con Javier otra vez, conmigo, la del mismo (Juan Carlos)Osorio, había jugadores de mucha calidad, pero que daban golpes de autoridad. Está ahí, hay jugadores que les falta ese golpe de autoridad que esperemos lo den".

    Finalmente, el Piojo hizo una breve comparación de la Selección Mexicana que está por acudir al Mundial de 2026 y la que él mismo dirigió durante la justa mundialista de 2014.

    "Ese Mundial los jugadores estaban en Europa, estaban en clubs importantes en Europa, mejor nivel, mucho más continuidad, desafortunadamente para lo que está pasando ahorita, sin lesiones, tenía un Rafa Márquez que estaba en México, pero tenía a Guardado, a Chícharo, a Giovanni jugando muy bien, Héctor Moreno y el mismo Ochoa , había jugadores que estaban fuera y estaban pasando por un gran momento todos y que ya traían recorrido".

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    Premio Lo Nuestro 2026
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX