Mundial 2026 Miguel Herrera enumera los sectores que más debe reforzar la Selección Mexicana El extécnico del Tricolor hace un análisis profundo sobre las partes donde más sufrirá México en el Mundial de 2026.

Video Miguel Herrera habla de las líneas que más debe reforzar la Selección Mexicana



Después de la holgada victoria de la Selección Mexicana 4-0 sobre Islandia, Miguel Herrera habló de los puntos en los que Javier Aguirre podría sufrir para tomar una elección de los jugadores que llevará al Mundial de 2026.

"Yo creo que en la parte de atrás, tanto en la defensa como en la portería, que Javier dice no, la portería la tengo clara, sí, pero va a tener que elegir entre cuatro o tres y quién va a ser su titular. Yo creo, sin duda alguna, que la defensa es donde más está cojeando México".

Durante su participación en el programa de Faitelson sin Censura de TUDN, el Piojo, nuevo analista de TUDN, advirtió que ante Islandia se cometieron errores que en un Mundial pueden costarte la eliminación de la competencia.

"Tenemos dos centrales titulares sin ninguna duda, pero si llega a pasar algo, el mismo chico de Chivas que hace su debut están jóvenes, todavía no tienen ese bagaje, no tienen un Mundial encima, la gente presiona, ayer el rival no era tan grande como para pensar que los errores que tuvo el chico de Toluca hayan costado e ido al marcador, pero tú no regalas eso en un Mundial a un equipo rival y puedes despedirte del Mundial".

Sobre lo que significa Gilberto Mora para la Selección Mexicana, el extécnico del Tricolor advirtió que es importante que se recupere a tiempo para que juegue la Copa Mundial.

"Muy importante, porque a pesar de que es un chico que estamos esperanzados con un chico de 17 años nos ha venido a dar frescura y a dar esa jugada importante en la cancha. En poco tiempo que lo ha puesto Javier se ha demostrado la calidad que tiene, la visión que tiene de cancha y pisa el área con mucha tranquilidad, tiene un buen manejo de pelota, un buen balón parado".

Finalmente, Miguel Herrera se mostró esperanzado de que Gil Mora llegue en condiciones óptimas a la justa mundialista.