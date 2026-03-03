México 2026 "Importante", así ve Carlos Vela el Mundial 2026 para México El exjugador habló de cara a la Copa del Mundo, en el marco de los 100 días para que inicie el torneo.

Video Carlos Vela ve el Mundial 2026 como un paso importante para México

Carlos Vela, mundialista con la Selección Mexicana en Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, habló de cara a lo que será el Mundial 2026 y el significado para México como país anfitrión.

Vela estuvo en una conferencia de prensa en el marco de los 100 días del inicio de la Copa del Mundo 2026 y compartió una opinión singular sobre el torneo.

LAS PALABRAS DE CARLOS VELA RUMBO AL MUNDIAL 2026



En un evento de una marca de compra en línea y entrega, Vela que ya se retiró del futbol, comentó un poco de su experiencia dentro de la Copa del Mundo, pero más allá de eso, de la importancia que tendrá para el país.

"Va a ser un paso importante para el país, porque me ha tocado jugarlo y no lo vives de la manera en cómo lo puedes vivir como aficionado o como país, para usarlo como crecimiento. Estás concentrado, enfocado en solo jugar, representar a tu país, que toda la gente está viéndote, deseando que juegues bien, que ganes.

" No eres consciente de la magnitud que es representar a tu país y jugar un Mundial. No me puedo imaginar el poderlo organizar, va a ser un paso importante para el país en todos los aspectos, económico, cultural, de demostras lo bonito que es el país", comentó el exjugador mexicano.

Sobre su participación como actor para grabar un comercial de esta marca o ser delantero de la Selección Mexicana, Vela dejó en claro que se sintió mejor en su faceta actoral por esta razón.

"La verdad que se me da bien (actor), hay menos presión... en el futbol fallas una y te están cayendo por todos lados, la disfruté mucho, con el año del Mundial muchas empresas buscan deportistas y me he enfocado a escoger bien a los equipos y marcas de las que quiero ser parte de él", finalizó.