México 2026 Partido amistoso de México vs. Serbia apunta a jugarse en Toluca El compromiso de preparación ante los europeos puede disputarse en este recinto de México.

Video Este es el estadio donde se perfila el México vs. Serbia

Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, corroboró la información de Gibran Araige sobre la sede del partido de México vs. Serbia el siguiente 4 de junio de 2026.

PUBLICIDAD

Hace unas semanas, previo al duelo amistoso del Tri ante Islanda, TUDN pudo saber que la sede que estaba por confirmarse era Toluca, la cancha del Estadio Nemesio Diez, que Mikel Arriola casi confirma.

"Vamos a estar concentrados mes y medio con tres partidos de preparación, uno el 4 de junio, seis días antes del partido inaugural. Es lo más probable (Toluca), tenemos que guardar las mismas condiciones de altura que el Estadio Azteca".

SELECCIÓN MEXICANA CON VENTAJA PARA EL MUNDIAL 2026



Mikel Arriola aseguró que la preparación de la Selección Mexicana previa a la inauguración del Mundial 2026 con el México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte es superior al resto.

"La mayoría solamente van a jugar Fecha FIFA, nosotros 16 partidos y la gran ventaja es la localía. Ese plan se hizo con el cuerpo técnico, se pudo autorizar con los dueños, todos están por apoyar a la selección, hay otros países que ni siquiera tienen comunicación".

"Bueno, algunas cosas seguramente se habrán quedado en el tintero, pero en general, lo mejor fue que hicimos el plan, hay pocos técnicos con los que puedes hacer un plan objetivo, con proceso, que le expliques cómo funcione la industria y él fue quien lo comunicó".