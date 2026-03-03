    México 2026

    Partido amistoso de México vs. Serbia apunta a jugarse en Toluca

    El compromiso de preparación ante los europeos puede disputarse en este recinto de México.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Este es el estadio donde se perfila el México vs. Serbia

    Mikel Arriola, comisionado presidente de la Federación Mexicana de Futbol, corroboró la información de Gibran Araige sobre la sede del partido de México vs. Serbia el siguiente 4 de junio de 2026.

    PUBLICIDAD

    Más sobre México 2026

    A 100 días del Mundial 2026: La alineación ideal de la Selección Mexicana
    2 mins

    A 100 días del Mundial 2026: La alineación ideal de la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    "Importante", así ve Carlos Vela el Mundial 2026 para México
    2 mins

    "Importante", así ve Carlos Vela el Mundial 2026 para México

    Seleccion Mexico
    A 100 días del Mundial 2026: Los pendientes que tiene Javier Aguirre para su convocatoria final
    3 mins

    A 100 días del Mundial 2026: Los pendientes que tiene Javier Aguirre para su convocatoria final

    Seleccion Mexico
    Este es el diagnóstico de la lesión de Mateo Chávez rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Este es el diagnóstico de la lesión de Mateo Chávez rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Germán Berterame advierte desde el Inter Miami que tiene su plan para ir al Mundial 2026
    1 mins

    Germán Berterame advierte desde el Inter Miami que tiene su plan para ir al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Luis 'Matador' Hernández confía en una 'sorpresa' por parte de la 'Hormiga' González
    1 mins

    Luis 'Matador' Hernández confía en una 'sorpresa' por parte de la 'Hormiga' González

    Seleccion Mexico
    Miguel Herrera compara a la Selección Mexicana actual con la suya del Mundial de 2014
    1 mins

    Miguel Herrera compara a la Selección Mexicana actual con la suya del Mundial de 2014

    Seleccion Mexico
    Miguel Herrera enumera los sectores que más debe reforzar la Selección Mexicana
    2 mins

    Miguel Herrera enumera los sectores que más debe reforzar la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Edson Álvarez inicia rehabilitación tras operación rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Edson Álvarez inicia rehabilitación tras operación rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    México vs. Islandia: saldo blanco tras el partido amistoso rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    México vs. Islandia: saldo blanco tras el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico

    Hace unas semanas, previo al duelo amistoso del Tri ante Islanda, TUDN pudo saber que la sede que estaba por confirmarse era Toluca, la cancha del Estadio Nemesio Diez, que Mikel Arriola casi confirma.

    "Vamos a estar concentrados mes y medio con tres partidos de preparación, uno el 4 de junio, seis días antes del partido inaugural. Es lo más probable (Toluca), tenemos que guardar las mismas condiciones de altura que el Estadio Azteca".

    SELECCIÓN MEXICANA CON VENTAJA PARA EL MUNDIAL 2026


    Mikel Arriola aseguró que la preparación de la Selección Mexicana previa a la inauguración del Mundial 2026 con el México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte es superior al resto.

    "La mayoría solamente van a jugar Fecha FIFA, nosotros 16 partidos y la gran ventaja es la localía. Ese plan se hizo con el cuerpo técnico, se pudo autorizar con los dueños, todos están por apoyar a la selección, hay otros países que ni siquiera tienen comunicación".

    "Bueno, algunas cosas seguramente se habrán quedado en el tintero, pero en general, lo mejor fue que hicimos el plan, hay pocos técnicos con los que puedes hacer un plan objetivo, con proceso, que le expliques cómo funcione la industria y él fue quien lo comunicó".

    Video ¿Estará a tiempo el Estadio Banorte? Mikel Arriola responde
    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Mikel ArriolaFaitelson sin censura

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    El Mochaorejas
    Gratis
    Tráiler: Polen
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX