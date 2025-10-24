    Mexicanos en el Exterior

    'Chucky' Lozano rompe el silencio después de su castigo en el San Diego FC

    El futbolista mexicano deja un sorpresivo mensaje después de que fuera separado del equipo.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Chucky rompe el silencio y sorprende con su declaración

    Hirving 'Chucky' Lozano, futbolista mexicano, rompió el silencio después de que fuera separado del plantel del San Diego FC tras presuntos actos de indisciplina.

    Por medio de un mensaje especial en su cuenta oficial de Instagam, el jugador mexicano expresó su sentir después de lo ocurrido, y si bien no ofreció disculpas de forma abierta, explicó que está comprometido con su equipo.

    PUBLICIDAD

    "Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere dar todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede conducir a reacciones que no reflejan quién soy o el respeto que tengo por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado", explicó Lozano.

    "Estoy completamente concentrado en lo que está por delante, en los objetivos que compartimos, y en ayudar a San Diego a lograr todo por lo que hemos estado trabajando. Hemos construido algo especial juntos, y estoy orgulloso de ser parte del viaje del club durante muchos años por venir", agregó Chucky.

    Mikey Varas parecía tomar la decisión de apartar al mexicano cuando se ausentó del último partido de San Diego FC vs. Portland Timbers de la jornada 34 de la campaña por decisión técnica; no obstante, las razones reales se filtraron después.

    Más sobre Mexicanos en el Exterior

    1 min
    ¡'Chucky' Lozano se engancha con periodista tras pregunta incómoda!

    ¡'Chucky' Lozano se engancha con periodista tras pregunta incómoda!

    1 min
    'Chucky' Lozano opaca a Son Heung-Min con gol en el LAFC vs. San Diego FC

    'Chucky' Lozano opaca a Son Heung-Min con gol en el LAFC vs. San Diego FC

    1 min
    Gol de Chucky Lozano con San Diego FC ante Sporting Kansas City

    Gol de Chucky Lozano con San Diego FC ante Sporting Kansas City

    1 min
    Gol de Chucky Lozano da triunfo a San Diego FC sobre Nashville SC

    Gol de Chucky Lozano da triunfo a San Diego FC sobre Nashville SC

    1 min
    Gol de Chucky Lozano con San Diego FC en partido de la MLS

    Gol de Chucky Lozano con San Diego FC en partido de la MLS

    Relacionados:
    Mexicanos en el ExteriorHirving Lozano

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD