Hirving 'Chucky' Lozano, futbolista mexicano, rompió el silencio después de que fuera separado del plantel del San Diego FC tras presuntos actos de indisciplina.

Por medio de un mensaje especial en su cuenta oficial de Instagam, el jugador mexicano expresó su sentir después de lo ocurrido, y si bien no ofreció disculpas de forma abierta, explicó que está comprometido con su equipo.

"Soy una persona apasionada y competitiva que siempre quiere dar todo por el equipo. A veces, esa misma intensidad puede conducir a reacciones que no reflejan quién soy o el respeto que tengo por todos los que me rodean. No reaccioné de la manera correcta, y ya he asumido la responsabilidad, la he abordado y he avanzado", explicó Lozano.

"Estoy completamente concentrado en lo que está por delante, en los objetivos que compartimos, y en ayudar a San Diego a lograr todo por lo que hemos estado trabajando. Hemos construido algo especial juntos, y estoy orgulloso de ser parte del viaje del club durante muchos años por venir", agregó Chucky.