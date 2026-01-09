Mexicanos en el Exterior Así reaccionó 'Chucky' Lozano tras saber que sale del San Diego El jugador mexicano reaccionó así, según reveló su propio director técnico.

Video Revelan la reacción de 'Chucky' Lozano al enterarse que estaba fuera del equipo

Hirving 'Chucky' Lozano no es más jugador del San Diego FC de la MLS, club que hizo oficial la salida del mexicano después de solamente una campaña y, al respecto, Mikey Varas, director técnico de la institución californiana, reveló cómo fue que tomó la noticia el elemento mexicano.

"Lo aceptó. Nosotros le dijimos lo mismo que les hemos dicho a ustedes y él dijo que lo aceptó y que lo está tomando de manera profesional", dijo Varas.

Además, el estratega reveló las razones por las que se decidió no contar más con Hirving Lozano con el San Diego FC.

"Lo que te puedo decir, porque no vale la pena entrar en detalles tan largos, es que esta fue una decisión que se tomó por un análisis de todo el año. Esto no fue algo que pasó por una sola cosa o al final del año. Fueron muchas cosas que analizamos para decir que no encajamos juntos.