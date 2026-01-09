    Mexicanos en el Exterior

    Así reaccionó 'Chucky' Lozano tras saber que sale del San Diego

    El jugador mexicano reaccionó así, según reveló su propio director técnico.

    Por:Fernando Vázquez
    Hirving 'Chucky' Lozano no es más jugador del San Diego FC de la MLS, club que hizo oficial la salida del mexicano después de solamente una campaña y, al respecto, Mikey Varas, director técnico de la institución californiana, reveló cómo fue que tomó la noticia el elemento mexicano.

    "Lo aceptó. Nosotros le dijimos lo mismo que les hemos dicho a ustedes y él dijo que lo aceptó y que lo está tomando de manera profesional", dijo Varas.

    Además, el estratega reveló las razones por las que se decidió no contar más con Hirving Lozano con el San Diego FC.

    "Lo que te puedo decir, porque no vale la pena entrar en detalles tan largos, es que esta fue una decisión que se tomó por un análisis de todo el año. Esto no fue algo que pasó por una sola cosa o al final del año. Fueron muchas cosas que analizamos para decir que no encajamos juntos.

    "No es para juzgar a nadie, ni a nosotros como club ni a él como persona o como jugador. Simplemente no fue un buen fit y lo mejor es que nosotros seguimos. Es todo", agregó el timonel.

    Mexicanos en el Exterior

