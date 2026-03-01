México 2026 Este es el diagnóstico de la lesión de Mateo Chávez rumbo al Mundial 2026 El técnico del AZ Alkmaar habló sobre el defensa mexicano que causó baja este domingo con su club.

Video Mateo Chávez se dislocó el hombro con AZ rumbo al Mundial 2026 con México

Mateo Chávez se lesionó el hombro izquierdo el pasado jueves 26 de febrero en la UEFA Conference League y su técnico Leeroy Echteld habló en las últimas horas sobre el estatus del mexicano.

El defensa jugó 80 minutos en el triunfo del AZ Alkmaar por 4-0 ante Noah en la Vuelta de Playoffs de la UEFA Conference League 2025-26 , pero abandonó el campo lesionado, lo que encendió alertas en Selección Mexicana de cara al Mundial 2026.

AZ Alkmaar enfrentará ahora el Sparta Praga en la ronda de Octavos de Final del certamen, donde se espera que el mexicano pueda estar, probablemente, recuperado para volver a jugar.

LA LESIÓN DE MATEO CHÁVEZ



Mateo Chávez tuvo que abandonar el juego con molestias en el hombro izquierdo con dirección a vestidores, aunque salió al campo una vez más tras el silbatazo final, esto para agradecer el apoyo a los aficionados en el partido.

Mateo tuvo cerca de la zona de la media cancha un choque con un jugador del Noah, por lo que cayó y fue atendido por los médicos del club., hecho que hizo que saliera a pesar de que quería continuar.

"Mateo Chávez no está tan bien, el lateral izquierdo se lesionó y acudió al hospital el viernes por precaución. Ayer se dislocó el hombro, pero nuestro médico se lo colocó de inmediato. Tenemos que esperar a ver cómo se encuentra", dijo Leeroy Echteld.

De acuerdo a los reportes locales, se espera que la ausencia del juvenil de 21 años no sea mayor a las dos semanas, aunque habrá que esperar el resultado de los últimos estudios realizados.

En primera instancia, se espera que Mateo Chávez pueda estar en la convocatoria del México vs. Portugal del próximo 28 de marzo en la reinauguración del Estadio Banorte.