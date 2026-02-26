    Mundial 2026

    Edson Álvarez inicia rehabilitación tras operación rumbo al Mundial 2026

    El capitán de la Selección Mexicana ya camina en muletas tras operarse el tobillo izquierdo en Fenerbahce.

    Por:Kevin R. Yu
    Video En muletas: Edson Álvarez inicia su rehabilitación tras operación


    Edson Álvarez comenzó su rehabilitación de su lesión en el tobillo izquierdo una semana después de ser operado en el Fenerbahce y a menos de cuatro meses del Mundial 2026.

    El capitán de la Selección Mexicana realizó una publicación en sus redes sociales con una galería de fotos donde se ve que ya camina con apoyo de muletas.

    “Aprender a ser firme en la incertidumbre, eso es crecimiento real”, posteó el Machín en su cuenta de Instagram sobre la lesión crónica que arrastraba desde diciembre del 2025.

    Se estima que el tiempo de recuperación de Edson Álvarez sea entre cuatro y ocho semanas, en el mejor de los casos, el mexicano volverá a las canchas a finales de marzo.

    Javier Aguirre y su cuerpo técnico están al pendiente de la recuperación de Edson Álvarez que se perfila a jugar su tercer Mundial tras Rusia 2018 y Qatar 2022.

    El Machín es uno de los ocho seleccionados del Tri que se encuentran lesionados a menos de cuatro meses de que inicie la Copa Mundial de la FIFA 26 el próximo 11 de junio.

    México goleó 4-0 a Islandia en amistoso disputado en Querétaro. El Tri jugará ante Portugal y Bélgica en la fecha FIFA de marzo, partidos en los que será baja Edson Álvarez.

    El Machín espera estar de vuelta con la Selección Mexicana para los últimos tres amistosos antes del Mundial 2026 contra Ghana, Australia y Serbia.

    Video Confirmado: Edson Álvarez no jugará el México vs. Portugal por lesión
