Mundial 2026 A 100 días del Mundial 2026: La alineación ideal de la Selección Mexicana México buscará hacer historia en casa donde enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un rival europeo.

A 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026 te presentamos, la que pensamos, sería la alineación ideal de la Selección Mexicana para el partido de inauguración ante Sudáfrica del próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

Javier Aguirre aún no define su convocatoria final de 26 jugadores, pero hay jugadores que prácticamente tienen su lugar asegurado como Raúl Jiménez y Johan Vásquez.

El Vasco ha declarado repetitivamente que los jugadores que tengan minutos en sus equipos y que estén en mejor nivel son los que estarán en la Copa del Mundo.

Después de enfrentar a Sudáfrica, Mexico se medirá a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio, y volverá al Estadio Ciudad de México para cerrar la Fase de Grupos contra el ganador del Repechaje UEFA D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda) el miércoles 24 de junio.

Alineación ideal de la Selección Mexicana a 100 días del Mundial 2026

Raúl ‘Tala’ Rangel

Con buen juego de pies y buena salida, el portero de Chivas parece haberle ganado la carrera a Luis Malagón y Guillermo Ochoa.



Israel Reyes

Tricampeón con América, un jugador que da seguridad en la defensa gracias a su polivalencia para jugar como lateral derecho y central.



César Montes

Gran juego aéreo para defensa y ataque, ese que tanto se le complica a México, especialmente en Copas del Mundo.



Johan Vásquez

Liderazgo, seguridad, confianza y constancia. Uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa de los últimos años.



Jesús Gallardo

Jugador de ida y vuelta, quizá sin tanto brillo, pero siempre cumplidor. Además aporta experiencia al perfilarse a su tercera Copa del Mundo.



Edson Álvarez

El capitán y corazón del Tri. Liderazgo, garra, pasión y sacrificio es lo que aporta el Machín.



Álvaro Fidalgo

Aún no debuta con México, pero de inmediato se ganó la titularidad con el Betis, incluso ya anotó gol. Puede defender, pero también atacar y pisar el área rival constantemente. Sus actuaciones fueron clave para el América tricampeón.



Gilberto Mora

La promesa mexicana más emocionante de los últimos años. Aporta frescura, visión y claridad al mediocampo del Tri. No le teme a los grandes retos pese a solo tener 17 años.



Roberto ‘Piojo’ Alvarado

Gambeta, centros y disparos de larga distancia, su buen momento en Chivas lo puede llevar a ser titular en el Mundial 2026.



Raúl Jiménez

Vive uno de los mejores momentos de su carrera. Juega en la liga más competitiva del mundo y no solo es goleador en el Fulham, también es un creador de juego.



Julián Quiñones