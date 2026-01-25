Mundial 2026 Alineación de México vs. Bolivia: ¿Ya hay portero titular para el Mundial 2026? Javier Aguirre hace nueve cambios para el amistoso en Bolivia; 'Tala' Rangel se afianza bajo los tres postes.

Video ¿Fin de la novela? La decisión de Javier Aguirre previo a jugar ante Bolivia

Javier Aguirre presentó su alineación para el partido amistoso México vs. Bolivia que se juega este domingo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

El Vasco realizó nueve cambios en su alineación respecto al XI que mandó a la cancha ante Panamá el pasado jueves. Solo Raúl ‘Tala’ Rangel y Marcel Ruiz repiten como titulares.

PUBLICIDAD

Aguirre volvió a optar por el portero de Chivas por encima de Luis Malagón y Carlos Acevedo en la búsqueda por su arquero titular para el partido de inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Armando ‘Hormiga’ González, campeón de goleo con Chivas el torneo pasado, tendrá su primera titularidad en Selección Mexicana en busca de ser el tercer delantero en el Mundial 2026, lugar que se está peleando con Germán Berterame.

Alineación confirmada de México vs. Bolivia rumbo al Mundial 2026

Raúl ‘Tala’ Rangel

Jorge Sánchez

Israel Reyes

Everardo López

Jesús Gallardo

Erik Lira

Marcel Ruiz

Charly Rodríguez

Kevin Castañeda

Diego Lainez

Armando ‘Hormiga’ González

Banca de México vs. Bolivia

Luis Malagón

Carlos Acevedo

Richard Ledezma

Víctor Guzmán

Denzell García

Ramón Juárez

Ángel Sepúlveda

Roberto 'Piojo' Alvarado

Eduardo Águila

Brian Gutiérrez

Iker Fimbres

Luis Romo

Germán Berterame

Obed Vargas

Bryan González

Alexis Gutiérrez