    Alineación de México vs. Bolivia: ¿Ya hay portero titular para el Mundial 2026?

    Javier Aguirre hace nueve cambios para el amistoso en Bolivia; 'Tala' Rangel se afianza bajo los tres postes.

    Por:Kevin R. Yu
    Javier Aguirre presentó su alineación para el partido amistoso México vs. Bolivia que se juega este domingo en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

    El Vasco realizó nueve cambios en su alineación respecto al XI que mandó a la cancha ante Panamá el pasado jueves. Solo Raúl ‘Tala’ Rangel y Marcel Ruiz repiten como titulares.

    Aguirre volvió a optar por el portero de Chivas por encima de Luis Malagón y Carlos Acevedo en la búsqueda por su arquero titular para el partido de inauguración del Mundial 2026 el próximo 11 de junio ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

    Armando ‘Hormiga’ González, campeón de goleo con Chivas el torneo pasado, tendrá su primera titularidad en Selección Mexicana en busca de ser el tercer delantero en el Mundial 2026, lugar que se está peleando con Germán Berterame.

    Alineación confirmada de México vs. Bolivia rumbo al Mundial 2026

    • Raúl ‘Tala’ Rangel
    • Jorge Sánchez
    • Israel Reyes
    • Everardo López
    • Jesús Gallardo
    • Erik Lira
    • Marcel Ruiz
    • Charly Rodríguez
    • Kevin Castañeda
    • Diego Lainez
    • Armando ‘Hormiga’ González

    Banca de México vs. Bolivia

    • Luis Malagón
    • Carlos Acevedo
    • Richard Ledezma
    • Víctor Guzmán
    • Denzell García
    • Ramón Juárez
    • Ángel Sepúlveda
    • Roberto 'Piojo' Alvarado
    • Eduardo Águila
    • Brian Gutiérrez
    • Iker Fimbres
    • Luis Romo
    • Germán Berterame
    • Obed Vargas
    • Bryan González
    • Alexis Gutiérrez

    Cabe recordar que, la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 estará integrada por 26 futbolistas.
    Según reportes, Javier Aguirre planea tener su lista final para los amistosos de marzo ante Portugal y Bélgica, posterior a esos partidos, México tendrá dos encuentros más antes de su debut en la Copa del Mundo.

