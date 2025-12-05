Sorteo Mundial 2026: Grupo de México en la Copa del Mundo

Video ¡República de Corea es el primer rival de grupo de México!

La Selección Mexicana de Javier Aguirre ya conoce su camino en el Mundial 2026 tras realizarse el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA de México, Estados Unidos y Canadá.

Se confirmó que Sudáfrica será el rival del Tri para el partido de inauguración del Mundial 2026 que se celebrará el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Banorte, que para la justa mundialista se llamará Estadio Ciudad de México.

El segundo partido de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo será frente a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio.

Mientras que México cerrará la Fase de Grupos del Mundial 2026 enfrentando al ganador del Play-off UEFA D en el Estadio Ciudad de México el miércoles 24 de junio.

Así quedó el Grupo de México en el Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del Play-off UEFA D (Dinamarca/Macedonia del Norte/República Checa/Irlanda)

Si la Selección Mexicana avanza como primer lugar de su Grupo disputará los Dieciseisavos de Final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

En caso de avanzar, el Tri de Javier Aguirre jugará los Octavos de Final el domingo 5 de julio, también en el Coloso de Santa Úrsula.

Cabe recordar que, México no jugará ningún partido en Monterrey.