Bolivia vs. México: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026
La Selección Mexicana va por su segundo triunfo del año en la preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA este verano.
Bolivia vs. México es el segundo partido de preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 en el cual, junto a Estados Unidos y Canadá, es anfitrión de la justa veraniega, por lo que será esencial para observar y finiquitar a posibles prospectos para su lista final.
La Selección Mexicana viene de ganar en su primer juego amistoso de 2026 frente a Panamá por 0-1 con autogol de Richard Peralta en tiempo de compensación y que da una bocanada de oxígeno al conjunto del ‘Vasco’ Aguirre luego de hilvanar seis partidos sin ganar previo al duelo ante los canaleros.
HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO BOLIVIA VS. MÉXICO RUMBO AL MUNDIAL 2026
La última vez que Bolivia y México se enfrentaron fue en mayo de 2024 y el Tricolor se impuso 1-0 con gol del Machín, Edson Álvarez en el Soldier Field de Chicago.
La última ocasión en que Bolivia se impuso a la Selección Mexicana fue en la Copa América de 1997, de la cual fue anfitrión, y lo hizo por pizarra de 3-1.
- Cuándo es el Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026: el partido es este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
- A qué hora es el Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026: el partido es a las 13:30 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:30 horas tiempo del Este, 13:30 horas tiempo del Centro y 11:30 horas tiempo del Pacífico.
- Dónde ver el Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de Las Estrellas, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.