Mundial 2026 Bolivia vs. México: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026 La Selección Mexicana va por su segundo triunfo del año en la preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA este verano.

Video Así puedes ver el partido amistoso Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026

Bolivia vs. México es el segundo partido de preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 en el cual, junto a Estados Unidos y Canadá, es anfitrión de la justa veraniega, por lo que será esencial para observar y finiquitar a posibles prospectos para su lista final.

La Selección Mexicana viene de ganar en su primer juego amistoso de 2026 frente a Panamá por 0-1 con autogol de Richard Peralta en tiempo de compensación y que da una bocanada de oxígeno al conjunto del ‘Vasco’ Aguirre luego de hilvanar seis partidos sin ganar previo al duelo ante los canaleros.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO BOLIVIA VS. MÉXICO RUMBO AL MUNDIAL 2026

La última vez que Bolivia y México se enfrentaron fue en mayo de 2024 y el Tricolor se impuso 1-0 con gol del Machín, Edson Álvarez en el Soldier Field de Chicago.

La última ocasión en que Bolivia se impuso a la Selección Mexicana fue en la Copa América de 1997, de la cual fue anfitrión, y lo hizo por pizarra de 3-1.