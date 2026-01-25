    Mundial 2026

    Bolivia vs. México: horario y dónde ver el amistoso rumbo al Mundial 2026

    La Selección Mexicana va por su segundo triunfo del año en la preparación hacia la Copa del Mundo de la FIFA este verano.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    add
    Síguenos en Google
    Video Así puedes ver el partido amistoso Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026

    Bolivia vs. México es el segundo partido de preparación del equipo dirigido por Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 en el cual, junto a Estados Unidos y Canadá, es anfitrión de la justa veraniega, por lo que será esencial para observar y finiquitar a posibles prospectos para su lista final.

    La Selección Mexicana viene de ganar en su primer juego amistoso de 2026 frente a Panamá por 0-1 con autogol de Richard Peralta en tiempo de compensación y que da una bocanada de oxígeno al conjunto del ‘Vasco’ Aguirre luego de hilvanar seis partidos sin ganar previo al duelo ante los canaleros.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    'Tala' Rangel sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo en el estadio Ciudad de México
    1 mins

    'Tala' Rangel sobre enfrentar a Cristiano Ronaldo en el estadio Ciudad de México

    Seleccion Mexico
    Bolivia vs. México: se espera temperatura extrema a la hora del partido hacia el Mundial 2026
    1 mins

    Bolivia vs. México: se espera temperatura extrema a la hora del partido hacia el Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Dani Alves presume nueva foto con la playera de la Selección Mexicana
    1 mins

    Dani Alves presume nueva foto con la playera de la Selección Mexicana

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre hace dos revelaciones sorpresivas para la convocatoria final del Mundial 2026
    1 mins

    Javier Aguirre hace dos revelaciones sorpresivas para la convocatoria final del Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre "aplaude" a Marcelo Flores por elegir a Canadá rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Javier Aguirre "aplaude" a Marcelo Flores por elegir a Canadá rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    La Selección Mexicana arriba a Santa Cruz para enfrentar a Bolivia
    1 mins

    La Selección Mexicana arriba a Santa Cruz para enfrentar a Bolivia

    Seleccion Mexico
    'Tala' Rangel con los pies en la tierra de cara al Mundial: "No me estoy creando películas"
    2 mins

    'Tala' Rangel con los pies en la tierra de cara al Mundial: "No me estoy creando películas"

    Seleccion Mexico
    México quiere a Brasil para partido amistoso previo al Mundial
    1 mins

    México quiere a Brasil para partido amistoso previo al Mundial

    Seleccion Mexico
    ¡Falta el 10! México sorprende con la alineación ante Panamá
    1 mins

    ¡Falta el 10! México sorprende con la alineación ante Panamá

    Seleccion Mexico
    Rivalidad que crece ¡Polémicas arbitrales entre México y Panamá!
    2 mins

    Rivalidad que crece ¡Polémicas arbitrales entre México y Panamá!

    Seleccion Mexico

    HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO BOLIVIA VS. MÉXICO RUMBO AL MUNDIAL 2026

    La última vez que Bolivia y México se enfrentaron fue en mayo de 2024 y el Tricolor se impuso 1-0 con gol del Machín, Edson Álvarez en el Soldier Field de Chicago.

    La última ocasión en que Bolivia se impuso a la Selección Mexicana fue en la Copa América de 1997, de la cual fue anfitrión, y lo hizo por pizarra de 3-1.

    • Cuándo es el Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026: el partido es este domingo 25 de enero en el Estadio Ramón Tahuichi Aguilera en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
    • A qué hora es el Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026: el partido es a las 13:30 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 14:30 horas tiempo del Este, 13:30 horas tiempo del Centro y 11:30 horas tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Bolivia vs. México rumbo al Mundial 2026: sigue la transmisión en vivo de este partido por la señal de Las Estrellas, TUDN y ViX en México; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Selección MexicanaBolivia

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX