Champions League Partidos del miércoles 29 de abril: Champions League y Champions Cup La actividad de media semana nos reserva encuentros de alto calibre en todos los frentes alrededor del planeta futbol.

El balón sigue rodando y la actividad futbolística de este miércoles 29 de abril del 2026 nos aguarda con emocionantes duelos en todos los frentes como las semifinales de la Champions League y de la Champions Cup.

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Pero vamos primero a la Liga de Arabia con el Al-Qadisiya, de Julián Quiñones, que visita al Al Riyadh y el Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, que recibe al Al-Ahli.

Más tarde, en el torneo de la UEFA, Atlético de Madrid enfrenta al Arsenal en la semifinal de ida y por la tarde, en la misma instancia, pero en el campeonato de la Concacaf, LAFC hace lo propio con Toluca.

Finalmente, en la Liga MX femenil inician los Cuartos de Final con el encuentro entre Cruz Azul y Rayadas.

Partidos de hoy miércoles 29 de abril del 2026

Liga de Arabia

- Al Riyadh vs. Al-Qadisiya - El partido arranca a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

- Al-Nassr vs. Al-Ahli - El partido arranca a las 12:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a las 1:00 pm CT y a las 11:00 am PT.

UEFA Champions League Semifinales

- Atlético de Madrid vs. Arsenal - El partido arranca a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver por en los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

Concacaf Champions Cup Semifinales

- LAFC vs. Toluca - El partido arranca a las 8:36 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 10:36 pm ET, a las 9:36 pm CT y a las 7:36 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por UniMás, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

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Liga MX Cuartos de Final

- Cruz Azul vs. Rayadas - El partido arranca a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.