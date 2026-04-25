    Liga MX

    Partidos de hoy sábado 25 de abril: Jornada 17 de Liga MX y mexicanos en el extranjero

    En el futbol mexicano se disputan partidos cruciales de cara a la Liguilla del Torneo Clausura 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video ¡Se define la Liguilla! Así puedes ver la Jornada 17 del Clausura 2026

    Para este sábado 25 de abril se espera un día cargado de actividad deportiva, desde los mexicanos jugando en el extranjero para abrir el día, hasta toda la actividad de la Liga MX, donde se juegan los últimos boletos a la Liguilla del Clausura 2026.

    Serán seis partidos del futbol mexicano los que se disputarán en esta fecha, mismos en los que se juegan posiciones en la tabla y hasta la posibilidad de entrar a la Fiesta Grande o quedarse en la orilla para empezar a planear la próxima temporada.

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    PARTIDOS DE ESTE SÁBADO 25 DE ABRIL

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    Pachuca vs. Pumas | A las 5:00 pm del Centro de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT de EEUU.

    Tigres vs. Mazatlán | A las 5:00 pm del Centro de México y a las 7:00 pm ET, 6:00 pm CT y 4:00 pm PT de EEUU.

    Toluca vs. León | A las 7:05 pm del Centro de México y a las 9:05 pm ET, 8:05 pm CT y 6:05 pm PT de EEUU.

    Chivas vs. Tijuana | A las 7:07 pm del Centro de México y a las 9:07 pm ET, 8:07 pm CT y 6:07 pm PT de EEUU.

    Juárez vs. San Luis | A las 9:00 pm del Centro de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT de EEUU.

    América vs. Atlas | A las 9:00 pm del Centro de México y a las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT y 8:00 pm PT de EEUU.

    Futbol Europeo

    Fulham vs. Aston Villa | A las 5:30 am del Centro de México y a las 7:30 am ET, 6:30 am CT y 4:30 am PT de EEUU.

    Getafe vs. Barcelona | A las 8:15 am del Centro de México y a las 10:15 am ET, 9:15 am CT y 7:15 am PT de EEUU.

    PAOK vs. OFI | A las 11:30 am del Centro de México y a las 1:30 pm ET, 12:30 pm CT y 10:30 am PT de EEUU.

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