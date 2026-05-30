PSG y las finales en la era Champions League que se definieron en penales
Los penales volvieron a decidir al campeón de Europa en la final de 2026. Conoce a los otros que han surgido desde los 11 pasos, bajo la era Champions League.
Los penales representan el desenlace más dramático que puede ofrecer el futbol. Después de 90 minutos de intensidad y un tiempo extra cargado de tensión, el campeón de la Champions League puede terminar definiéndose desde los once pasos, donde los nervios, la precisión y la sangre fría suelen marcar la diferencia.
Así ocurrió este sábado en la final de la UEFA Champions League 2026. Luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el Paris Saint-Germain derrotó al Arsenal en la tanda de penales por 4-3 para conquistar su segundo título consecutivo en la máxima competición europea.
¿Cuántas finales de Champions League se han definido en penales?
Desde la temporada 1992-93, cuando el torneo adoptó oficialmente el nombre de UEFA Champions League, apenas unas cuantas finales han necesitado llegar hasta los penales para conocer al campeón.
Aunque la Champions League ha entregado finales memorables resueltas en los 90 minutos o en el tiempo extra, las tandas de penales mantienen un lugar especial en la historia del torneo. Son escenarios donde la gloria y la tragedia suelen separarse por apenas unos centímetros.
¿Qué finales en la era Champions League se definieron desde los once pasos?
1996
- Juventus 1-1 Ajax
- Juventus ganó 4-2
2001
- Bayern Múnich 1-1 Valencia
- Bayern Múnich ganó 5-4
2003
- AC Milan 0-0 Juventus
- AC Milan ganó 3-2
2005
- Liverpool 3-3 AC Milan
- Liverpool ganó 3-2
2008
- Manchester United 1-1 Chelsea
- Manchester United ganó 6-5
2012
- Chelsea 1-1 Bayern Múnich
- Chelsea ganó 4-3
2016
- Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid
- Real Madrid ganó 5-3
2026
- Paris Saint-Germain 1-1 Arsenal
- Paris Saint-Germain ganó 4-3