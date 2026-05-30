Champions League PSG y las finales en la era Champions League que se definieron en penales Los penales volvieron a decidir al campeón de Europa en la final de 2026. Conoce a los otros que han surgido desde los 11 pasos, bajo la era Champions League.



Por: José Moreno Síguenos en Google

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Los penales representan el desenlace más dramático que puede ofrecer el futbol. Después de 90 minutos de intensidad y un tiempo extra cargado de tensión, el campeón de la Champions League puede terminar definiéndose desde los once pasos, donde los nervios, la precisión y la sangre fría suelen marcar la diferencia.

Así ocurrió este sábado en la final de la UEFA Champions League 2026. Luego de empatar 1-1 durante el tiempo reglamentario y la prórroga, el Paris Saint-Germain derrotó al Arsenal en la tanda de penales por 4-3 para conquistar su segundo título consecutivo en la máxima competición europea.

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¿Cuántas finales de Champions League se han definido en penales?

Desde la temporada 1992-93, cuando el torneo adoptó oficialmente el nombre de UEFA Champions League, apenas unas cuantas finales han necesitado llegar hasta los penales para conocer al campeón.

Aunque la Champions League ha entregado finales memorables resueltas en los 90 minutos o en el tiempo extra, las tandas de penales mantienen un lugar especial en la historia del torneo. Son escenarios donde la gloria y la tragedia suelen separarse por apenas unos centímetros.

¿Qué finales en la era Champions League se definieron desde los once pasos?

1996

Juventus 1-1 Ajax

Juventus ganó 4-2

2001

Bayern Múnich 1-1 Valencia

Bayern Múnich ganó 5-4

2003

AC Milan 0-0 Juventus

AC Milan ganó 3-2

2005

Liverpool 3-3 AC Milan

Liverpool ganó 3-2

2008

Manchester United 1-1 Chelsea

Manchester United ganó 6-5

2012

Chelsea 1-1 Bayern Múnich

Chelsea ganó 4-3

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2016

Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid

Real Madrid ganó 5-3

2026

Paris Saint-Germain 1-1 Arsenal

Paris Saint-Germain ganó 4-3