Champions League Final UEFA Champions League: concluye la suerte de títulos de Piero Hincapié La tendencia ganadora del central ecuatoriano se vio frenada tras perder el título de la Copa de Europa en Budapest con los Gunners.

Video Final UEFA Champions League: Piero Hincapié ve frenada su racha de títulos

La UEFA Champions League concluyó con la Final celebrada en Budapest, Hungría, con el triunfo en penales del PSG frente al Arsenal que significó el bicampeonato del conjunto que dirige el técnico español Luis Enrique.

Ambos equipos llegaron tras conseguir el campeonato de sus respectivas ligas, en el caso del Arsenal después de 22 años de ayuno y que ahora soñaban con el ‘doblete’ en Budapest, Hungría.

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Los Gunners perdieron su segunda Final en su historia de la UEFA Champions League luego de la de hace 20 años en la 2005-2006 cuando cayeron frente al Barcelona donde militaba el mexicano Rafael Márquez.

FIN A LA SUERTE DE PIERO HINCAPIÉ TRAS DEJAR IR EL TÍTULO DE LA CHAMPIONS LEAGUE

El defensa ecuatoriano y que se perfila a estar convocado al Mundial 2026 Piero Hincapié puso fin a su racha ganadora en su carrera futbolística tras no conseguir el ‘doblete’ con Arsenal en una temporada en la que ganó la Premier League de Inglaterra.

Debutó de manera profesional con Independiente del Valle de Ecuador y fue campeón de la Copa Sudamericana como de la Copa Libertadores Sub-20. Sí hubo un equipo en el que se fue en blanco, Talleres de Argentina, donde no cosechó títulos.

En la temporada 2021-2022 fichó para el Bayer Leverkusen de Alemania, con el que estuvo hasta la campaña2025-2026 y fue en 2024 cuando consiguió el ‘triplete’: Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania.