    AEL Limassol

    Partidos del lunes 27 de abril: Ligas de Europa

    La actividad del inicio de semana nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Guillermo Ochoa y los mexicanos en el futbol de Chipre

    El futbol no se detiene y en el inicio de semana este lunes 27 de abril de 2026 nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes y destacan las liga europeas.

    Arrancamos en Chipre en la que el AEL Limassol, de Guillermo Ochoa, enfrenta al Anorthosis.

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    Mientras en la Premier League de Inglaterra, Manchester United y Brentford cierran la Jornada 34 de la Premier League. En España, harán lo propio con la Jornada 33 de LaLiga, el Espanyol y el levante.

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    Y en Italia, Cagliari vs. Atalanta y Lazio vs. Udinese cierran la 34 de la Serie A.

    Partidos de hoy lunes 27 de abril del 2026

    Liga de Chipre
    - AEL Limassol vs. Anorthosis - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT.

    Premier League
    - Manchester United vs. Brentford - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    LaLiga
    Espanyol vs. Levante - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT.

    Serie A
    Cagliari vs. Atalanta - El partido inicia a las 10:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:30 am ET, a las 11:30 am CT y a las 9:30 pm PT.

    Lazio vs. Udinese - El partido inicia a las 12:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT.

    Partidos del 26 de abril
    Partidos del 25 de abril
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