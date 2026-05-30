    Champions League

    ¿Cuándo empieza la temporada 2026-2027 de la Champions League?

    El torneo de clubes más importante a nivel internacional ya prepara una nueva campaña.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Fiesta en París! ¡PSG vuelve a levantar la Orejona de la Champions League!

    Tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la Gran Final de Budapest, Hungría. No hay tiempo que perder y comienza la planeación para la siguiente temporada.

    El torneo de clubes europeo más atractivo a nivel internacional estarán expectantes al día del sorteo que será el 27 de agosto del 2026.

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    ¿Cuándo empieza la temporada de la Champions League 2026-27?

    7 de julio 2026 dará inicio la ronda clasificatoria
    8 de septiembre de 2026 arrancará la Fase de Liga
    16 de febrero del 2027 dará comienzo la ronda de playoffs
    5 de junio 2025 será la Gran Final en el Metropolitano de Madrid

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