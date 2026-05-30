Champions League ¿Cuándo empieza la temporada 2026-2027 de la Champions League? El torneo de clubes más importante a nivel internacional ya prepara una nueva campaña.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¡Fiesta en París! ¡PSG vuelve a levantar la Orejona de la Champions League!

Tras la victoria del Paris Saint-Germain sobre el Arsenal en la Gran Final de Budapest, Hungría. No hay tiempo que perder y comienza la planeación para la siguiente temporada.

El torneo de clubes europeo más atractivo a nivel internacional estarán expectantes al día del sorteo que será el 27 de agosto del 2026.

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¿Cuándo empieza la temporada de la Champions League 2026-27?