    Champions League

    Luis Enrique asegura que el PSG es bastante bueno en penales

    El director técnico del PSG explicó que supieron gestionar la Final de la Champions League para vencer al Arsenal.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Luis Enrique tras ganar la Final de Champions: "Somos bastante buenos en los penales"

    Paris Saint-Germain y Luis Enrique se coronaron bicampeones en la UEFA Champions League en un duelo que debió llegar hasta la definición por penales tras un empate e un gol.

    Como sea, el técnico español aseguró que su equipo merecía ganar la Champions League.

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    "Era un partido contra un equipo que anota y luego defiende, encajamos una acción de mala suerte. El premio, así son las Finales, les ha costado más defender. No tuvimos tantas claras en el segundo tiempo. Es difícil con el nivel defensivo, pero merecemos ganar esta Champions League", aseguró.

    Además en breve entrevista con Juan Pablo Sorín, de TUDN, el ibérico explicó que gestionaron bien el juego y, tambiénm su sentir en los tiros desde el manchón.

    "Cuando intentas atacar con más control para que no te hagan contragolpe, la energía se acaba, seis cambios solamente. Gestionamos bien los problemas de la primera parte y en los penales somos bastante buenos en eso", mencionó.

    PSG consiguió su segundo título de la historia en Champions League, mientras Luis Enrique logró su tercer campeonato del máximo torneo de clubes de la UEFA. Además, de los dos con el club parisino, suma uno más con el Barcelona en la campaña 2014-15.

    Video Willian Pacho nunca dudó del bicampeonato del PSG
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