Champions League PSG vs. Arsenal: quién es el favorito en las apuestas para ganar la Champions League Los Gunners buscan evitar el bicampeonato de los parisinos y así conseguir su primera 'orejona'.

Video PSG vs. Arsenal: quién es el favorito en las apuestas para ganar la Champions League

Arsenal y PSG ya se preparan para disputar una de las finales más esperadas de los últimos años en la UEFA Champions League, aunque previo al encuentro ya existe un favorito para las casas de apuestas.

Pese a la gran campaña que ha tenido el conjunto inglés donde por fin rompió la sequía de 22 años sin ganar la Premier League, distintos portales especializados colocan ligeramente por encima al cuadro parisino para quedarse con el título europeo.

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El equipo dirigido por Luis Enrique llega como vigente campeón de Europa y con una de las p lantillas más poderosas del continente, situación que ha provocado que los momios favorezcan al cuadro parisino.

De acuerdo con sitios especializados en apuestas deportivas, e l PSG tiene cuotas cercanas al 1.70 para levantar la Champions League, mientras que Arsenal aparece entre 2.20 y 2.35, reflejando una final bastante pareja, aunque con ligera ventaja para los franceses.

Otro de los factores que influye en las apuestas es el gran momento que viven figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, quienes han sido claves durante toda la competición para el PSG.

Sin embargo, el Arsenal no llega como víctima. El conjunto de Mikel Arteta ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo gracias a su fortaleza defensiva y el futbol dinámico que mostró durante toda la temporada que provocó que llegue como invicto a la Final de la Champions League.

Incluso algunos modelos estadísticos, como el supercomputador de Opta, consideran que los Gunners tienen probabilidades muy similares de conquistar el campeonato debido a su rendimiento colectivo en el torneo.