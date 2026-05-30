Champions League PSG se une a la élite: los equipos bicampeones de Europa en la historia Con el título del PSG ante Arsenal, es la décima ocasión en la historia de Europa, que un club obtiene coronas consecutivas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video PSG logra el bicampeonato y entra a la élite de la Champions League

El Paris Saint-Germain continúa escribiendo una de las etapas más exitosas de su historia. Este sábado, el conjunto francés derrotó al Arsenal en la final de la UEFA Champions League 2026 y consiguió el bicampeonato de Europa, convirtiéndose en uno de los pocos clubes que han logrado defender con éxito la corona continental.

La hazaña adquiere una dimensión mayor al considerar la dificultad que representa conquistar el torneo en temporadas consecutivas. El año pasado, el PSG lo hizo tras vencer al Inter de Milán; ahora, la víctima fue el Arsenal.

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Historia de bicampeones en Europa que no es reciente

Antes de llamarse UEFA Champions League, la competencia era conocida como la Copa de Campeones de Europa, nombre que utilizó desde su creación en 1955 hasta la temporada 1991-92, antes de adoptar su denominación actual.

A lo largo de más de siete décadas de historia, solo un selecto grupo de clubes ha conseguido ganar el máximo torneo de clubes del continente en años consecutivos.

¿Qué equipos han sido bicampeones o multicampeones consecutivos en Europa?

Real Madrid (1956, 1957, 1958, 1959 y 1960)

Benfica (1961 y 1962)

Inter de Milán (1964 y 1965)

Ajax (1971, 1972 y 1973)

Bayern Múnich (1974, 1975 y 1976)

Liverpool (1977 y 1978)

Nottingham Forest (1979 y 1980)

AC Milan (1989 y 1990)

Real Madrid (2016, 2017 y 2018)

Paris Saint-Germain (2025 y 2026)