    Champions League

    Final Champions League: Alineaciones del PSG vs. Arsenal

    Ya se conocen los 22 jugadores que iniciarán el partido por el título del torneo de la UEFA.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Listas las alineaciones del PSG y Arsenal para la Final de la Champions League

    PSG y Arsenal saltarán a la cancha de la Puskás Arena con lo mejor que tienen para buscar la gloria en la Final de la UEFA Champions League de Budapest, Hungría.

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    De esa manera, el conjunto francés, que funge como local admistrativo salta al campo con: Safonov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

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    Mientras los de la Premier League lo harán con : Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard y Havertz.

    El PSG llegó a este partido por el título europeo dejando en el camino a Bayen Munich de Alemania, lo derrotó 5-4 en casa y empató 1-1 de visitante en la vuelta. El global de 6-5 le dio el boleto.

    Por su parte, Arsenal dejó en el camino al Atlético de Madrid con un empate 1-1 en la Ida fuera de casa y en casa se impuso 1-0 en el partido de Vuelta. El global fue de 2-1 con boleto a la final incluido.

    Video Juan Pablo Sorín disfruta del Fan Fest de la Champions con la afición del PSG
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