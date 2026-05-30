Champions League Final Champions League: Alineaciones del PSG vs. Arsenal Ya se conocen los 22 jugadores que iniciarán el partido por el título del torneo de la UEFA.

Video Listas las alineaciones del PSG y Arsenal para la Final de la Champions League

PSG y Arsenal saltarán a la cancha de la Puskás Arena con lo mejor que tienen para buscar la gloria en la Final de la UEFA Champions League de Budapest, Hungría.

De esa manera, el conjunto francés, que funge como local admistrativo salta al campo con: Safonov; Achraf, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

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Mientras los de la Premier League lo harán con : Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Trossard y Havertz.

El PSG llegó a este partido por el título europeo dejando en el camino a Bayen Munich de Alemania, lo derrotó 5-4 en casa y empató 1-1 de visitante en la vuelta. El global de 6-5 le dio el boleto.

Por su parte, Arsenal dejó en el camino al Atlético de Madrid con un empate 1-1 en la Ida fuera de casa y en casa se impuso 1-0 en el partido de Vuelta. El global fue de 2-1 con boleto a la final incluido.