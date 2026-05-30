Champions League Locura total en París: incendios, destrozos y detenidos tras bicampeonato del PSG en Champions Después del triunfo sobre Arsenal, cientos de aficionados causaron destrozos en las calles de la capital francesa.

Video Disturbios y caos en Paris por bicampeonato del PSG en Champions League

Caos y locura se vivieron en las calles de Paris, Francia, luego de que el conjunto de l PSG venciera al Arsenal en la Final de la Champions League para lograr el Bicampeonato.

Fue a través de redes sociales donde se compartieron videos de los festejos de los fans parisinos que paso de la fiesta a los desmanes por la capital francesa.

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En dichos videos se aprecia a los seguidores del PSG haciendo destrozos a comercios, así como a vehículos a los que prendieron fuego.

Ante todo el caos desatado la policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para calmar los ánimos de los aficionados, a quienes poco les importó el actuar de las autoridades.

Incluso ha trascendido que hay aficionados con heridas y decenas de detenidos por los disturbios en la capital francesa.

No es la primera vez que ocurre esto ya que en el 2025 cuando e l PSG logró su primera Champions League ocurrió lo mismo en Paris, y ante este antecedente en la previa del partido la ciudad comenzó a prepararse para cualquier disturbio.