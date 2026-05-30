Locura total en París: incendios, destrozos y detenidos tras bicampeonato del PSG en Champions
Después del triunfo sobre Arsenal, cientos de aficionados causaron destrozos en las calles de la capital francesa.
Caos y locura se vivieron en las calles de Paris, Francia, luego de que el conjunto de l PSG venciera al Arsenal en la Final de la Champions League para lograr el Bicampeonato.
Fue a través de redes sociales donde se compartieron videos de los festejos de los fans parisinos que paso de la fiesta a los desmanes por la capital francesa.
En dichos videos se aprecia a los seguidores del PSG haciendo destrozos a comercios, así como a vehículos a los que prendieron fuego.
Ante todo el caos desatado la policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para calmar los ánimos de los aficionados, a quienes poco les importó el actuar de las autoridades.
Incluso ha trascendido que hay aficionados con heridas y decenas de detenidos por los disturbios en la capital francesa.
No es la primera vez que ocurre esto ya que en el 2025 cuando e l PSG logró su primera Champions League ocurrió lo mismo en Paris, y ante este antecedente en la previa del partido la ciudad comenzó a prepararse para cualquier disturbio.
Paris Saint Germain derrotó en penales al Arsenal para conquistar la Champions League 2026.