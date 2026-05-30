    Champions League

    Locura total en París: incendios, destrozos y detenidos tras bicampeonato del PSG en Champions

    Después del triunfo sobre Arsenal, cientos de aficionados causaron destrozos en las calles de la capital francesa.

    Por:Raúl Martínez
    add
    Síguenos en Google
    Video Disturbios y caos en Paris por bicampeonato del PSG en Champions League

    Caos y locura se vivieron en las calles de Paris, Francia, luego de que el conjunto de l PSG venciera al Arsenal en la Final de la Champions League para lograr el Bicampeonato.

    Fue a través de redes sociales donde se compartieron videos de los festejos de los fans parisinos que paso de la fiesta a los desmanes por la capital francesa.

    PUBLICIDAD

    En dichos videos se aprecia a los seguidores del PSG haciendo destrozos a comercios, así como a vehículos a los que prendieron fuego.

    Ante todo el caos desatado la policía tuvo que intervenir con gases lacrimógenos para calmar los ánimos de los aficionados, a quienes poco les importó el actuar de las autoridades.

    Incluso ha trascendido que hay aficionados con heridas y decenas de detenidos por los disturbios en la capital francesa.

    No es la primera vez que ocurre esto ya que en el 2025 cuando e l PSG logró su primera Champions League ocurrió lo mismo en Paris, y ante este antecedente en la previa del partido la ciudad comenzó a prepararse para cualquier disturbio.

    Paris Saint Germain derrotó en penales al Arsenal para conquistar la Champions League 2026.

    Relacionados:
    Champions LeagueParis Saint-GermainArsenal

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    El precio de la fama
    Gratis
    Socias por accidente
    Intercambiadas
    LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
    Gratis
    Bendita suegra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX