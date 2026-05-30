Champions League UEFA Champions League: Los equipos clasificados a la temporada 2026-27 Estos son los clubes clasificados a la temporada 2026-2027 de la UEFA Champions League.

Video Fechas y equipos clasificados para la próxima Champions League

La UEFA Champions League 2026-2027 comienza a ser ya el torneo más anhelado de cara a la siguiente temporada toda vez que se conociera al campeón de la campaña 2025-2026: el Paris Saint Germain.

Con las ligas finalizadas y los campeones confirmados, estos son los equipos que se encuentran por el momento clasificado para el máximo torneo de Europa a nivel de clubes.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que el torneo comienza el próximo 16 de junio con la Fase Clasificatoria y a la par del Mundial 2026; la Final se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.

La Fase Clasificatoria consta de tres rondas; en la Primera Ronda participarán 28 equipos, para la Segunda Ronda serán 30 clubes de los cuales 14 proceden de la Primera, los ganadores clasificarán a la Tercera Ronda con un total de 20 equipos, 15 provenientes de la ronda anterior.

Es en la Tercera Ronda que se dividen en dos secciones, la Ruta de Campeones para los campeones de Liga y la Ruta de Liga para los no campeones. Para la Ronda de Playoffs participarán 14 equipos.

Toda vez que se concluyan los Playoffs se da el banderazo para la Fase de Liga con 36 clubes participantes; los primeros ocho clasificarán directo a los Octavos de Final, los que acaban del noveno puesto al 24 jugarán Playoffs y del 25 al 36 estarán eliminados.

Estos son los equipos clasificados a la UEFA Champions League 2026-2027 al momento:

Clasificados directo a la Fase de Liga:

Arsenal

Aston Villa

Atlético de Madrid

Barcelona

Bayern Múnich

Betis

Borussia Dortmund

Brujas

Como

Feyenoord

Galatasaray

Inter de Milán

Lens

Lille

Manchester City

Manchester United

Napoli

PSG

Porto

PSV

Leipzig

Real Madrid

Roma

Shakhtar

Slavia Praga

Sporting Lisboa

Stuttgart

Villarreal

PUBLICIDAD

Equipos clasificados a la Primera Ronda clasificatoria:

Györi ETO

U Craiova

Levski Sofia

Sabah

Shamrock Rovers

Petrocub Hincesti

Vikingur Raykjavik

Borac Banja Luka

Ararat Armenia

Riga

Drita

KuPS Kuopio

Kairat Almaty

KI Klaksvik

Floriana

Larne

Kauno Zalgiris

Flora Tallin

Egnatia

Sutjeska

Atert Bissen

The New Saints

Iberia 1999

Vadar

ML Vitebsk

Inter Club d’Escaldes

Lincoln Red Imps

Tre Fiori

Equipos clasificados a la Segunda Ronda clasificatoria:

Fenerbahce

Lech Poznan

AGF Aarhus

Sturm Graz

Heart of Midlothian

Górnik Zabrze

Thun

Hapoel Be’er

Sheva

Omonia Nicosia

Mjällby

Dinamo Zagreb

Estrella Roja

Slovan Bratislava

Celje

Equipos clasificados a la Tercera Ronda clasificatoria:

Olympique Lyon

NEC Nijmegen

Bodo/Glimt

Union Saint-Gilloise

Sparta Praga

Olympiacos

Equipos clasificados a la Ronda de Playoffs: