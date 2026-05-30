UEFA Champions League: Los equipos clasificados a la temporada 2026-27
Estos son los clubes clasificados a la temporada 2026-2027 de la UEFA Champions League.
La UEFA Champions League 2026-2027 comienza a ser ya el torneo más anhelado de cara a la siguiente temporada toda vez que se conociera al campeón de la campaña 2025-2026: el Paris Saint Germain.
Con las ligas finalizadas y los campeones confirmados, estos son los equipos que se encuentran por el momento clasificado para el máximo torneo de Europa a nivel de clubes.
Cabe recordar que el torneo comienza el próximo 16 de junio con la Fase Clasificatoria y a la par del Mundial 2026; la Final se jugará en el Estadio Metropolitano de Madrid el 5 de junio de 2027.
La Fase Clasificatoria consta de tres rondas; en la Primera Ronda participarán 28 equipos, para la Segunda Ronda serán 30 clubes de los cuales 14 proceden de la Primera, los ganadores clasificarán a la Tercera Ronda con un total de 20 equipos, 15 provenientes de la ronda anterior.
Es en la Tercera Ronda que se dividen en dos secciones, la Ruta de Campeones para los campeones de Liga y la Ruta de Liga para los no campeones. Para la Ronda de Playoffs participarán 14 equipos.
Toda vez que se concluyan los Playoffs se da el banderazo para la Fase de Liga con 36 clubes participantes; los primeros ocho clasificarán directo a los Octavos de Final, los que acaban del noveno puesto al 24 jugarán Playoffs y del 25 al 36 estarán eliminados.
Estos son los equipos clasificados a la UEFA Champions League 2026-2027 al momento:
Clasificados directo a la Fase de Liga:
- Arsenal
- Aston Villa
- Atlético de Madrid
- Barcelona
- Bayern Múnich
- Betis
- Borussia Dortmund
- Brujas
- Como
- Feyenoord
- Galatasaray
- Inter de Milán
- Lens
- Lille
- Manchester City
- Manchester United
- Napoli
- PSG
- Porto
- PSV
- Leipzig
- Real Madrid
- Roma
- Shakhtar
- Slavia Praga
- Sporting Lisboa
- Stuttgart
- Villarreal
Equipos clasificados a la Primera Ronda clasificatoria:
- Györi ETO
- U Craiova
- Levski Sofia
- Sabah
- Shamrock Rovers
- Petrocub Hincesti
- Vikingur Raykjavik
- Borac Banja Luka
- Ararat Armenia
- Riga
- Drita
- KuPS Kuopio
- Kairat Almaty
- KI Klaksvik
- Floriana
- Larne
- Kauno Zalgiris
- Flora Tallin
- Egnatia
- Sutjeska
- Atert Bissen
- The New Saints
- Iberia 1999
- Vadar
- ML Vitebsk
- Inter Club d’Escaldes
- Lincoln Red Imps
- Tre Fiori
Equipos clasificados a la Segunda Ronda clasificatoria:
- Fenerbahce
- Lech Poznan
- AGF Aarhus
- Sturm Graz
- Heart of Midlothian
- Górnik Zabrze
- Thun
- Hapoel Be’er
- Sheva
- Omonia Nicosia
- Mjällby
- Dinamo Zagreb
- Estrella Roja
- Slovan Bratislava
- Celje
Equipos clasificados a la Tercera Ronda clasificatoria:
- Olympique Lyon
- NEC Nijmegen
- Bodo/Glimt
- Union Saint-Gilloise
- Sparta Praga
- Olympiacos
Equipos clasificados a la Ronda de Playoffs:
- Viking
- AEK Atenas
- LASK Linz
- Celtic