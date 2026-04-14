Atlético de Madrid Clasificados y partidos de Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 Van dos de los cuatro clubes que se mantendrán con vida para competir por la Orejona.

Video Resumen | ¡Sudor y sangre! Barça queda fuera de la Champions League

Se definieron los primeros dos equipos clasificados a las Semifinales de la UEFA Champions League 2025-26 luego de que estuvieran cerca de darse una remontada al menos en los primeros frentes.

Barcelona quedó fuera ante Atlético de Madrid a pesar de ganar 2-1, pero el marcador global benefició a los de Diego 'Cholo' Simeone al ganar la Ida en el Spotify Camp Nou por 2-0.

PUBLICIDAD

El cuadro colchonero vuelve a una Semifinal de la Liga de Campeones después de nueve años después, en la temporada 2016-17, cuando perdió ante Real Madrid por global de 4-2.

PSG 'remató' al Liverpool con un 2-0 en Anfield Road, para ganar con un global de 4-0 ante el equipo inglés que vio a Mohamed Salah vivir su último juego en Champions con el cuadro de los Reds.

PSG jugará por tercera ocasión al hilo las Semifinales de la Liga de Campeones, donde ha tenido saldo dividido con una derrota y una victoria, pero con el aliciente de seguir con vida rumbo al bicampeonato.

ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS LEAGUE 2026



Los partidos para las Semifinales serán entre el 28 y 29 de abril la Ida y el 5 y 6 de mayo la Vuelta rumbo a la Final en Budapest, Hungría.

Los juegos son a las 13:00 horas tiempo del Centro de México; en Estados Unidos es a las 15:00 horas tiempo del Este, 14:00 horas tiempo del Centro y 12:00 horas tiempo del Pacífico:

Martes 28 de abril, Semifinal de ida:

PSG vs. Bayern Múnich/Real Madrid: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Miércoles 29 de abril, Semifinal ida:



Atlético de Madrid vs. Arsenal/Sporting Lisboa: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Martes 5 de mayo, Semifinal vuelta:



Arsenal/Sporting Lisboa vs. Atlético de Madrid: Univision, TUDN, tudn.com y app de TUDN.

Miércoles 6 de mayo, Semifinal vuelta:

