Real Madrid Bayern Múnich vs. Real Madrid EN VIVO por los Cuartos de Final de Champions League El ganador de esta serie jugará contra el PSG en las Semifinales de la Champions League.

Video ¡Golazo de vestidor del Real Madrid! Error absurdo de Neuer y aprovecha Guler

Bayern Múnich y Real Madrid se enfrentan este miércoles 15 de abril en la cancha de la Allianz Arena por la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League.

El Bayern Múnich de Vincent Kompany se llevó la ventaja del Estadio Santiago Bernabéu en el juego de ida tras ganar 1-2 con goles de Luis Díaz y Harry Kane; por el Real Madrid descontó Kylian Mbappé.

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El ganador del Bayern Múnich vs. Real Madrid se medirá en Semifinales al PSG que eliminó al Liverpool con un marcador global de 4-0 tras ganar sus dos partidos por 2-0.

Video ¡Golazo enfermo de Arda Guler! De tiro libre vuelve a humillar a Neuer

Acciones destacadas del Bayern Múnich vs. Real Madrid de Champions League

Los jugadores de ambos equipos saltan al campo de la Allianz Arena de Múnich.

Se lleva a cabo el protocolo de la Champions League

Inicia el Bayern Múnich vs. Real Madrid.

¡Gol del Real Madrid a los 40 segundos! Manuel Neuer se equivoca en el pase y le regala el balón a Arda Güler que dispara de larga distancia para abrir el marcador.

¡Gol del Bayern Múnich! Kimmich cobra tiro de esquina y Pavlovic remata de cabeza ante una mala salida de Lunin para empatar el juego 1-1 al minuto 6.

Video ¡Golazo de Mbappé! Asistencia brutal de Vini y el francés cierra la pinza

¡Barrida de gol! Laimer se cruza a tiempo para bloquear el disparo de Kylian Mbappé frente al marco de Neuer.

Atajada de Lunin a gran disparo de Kimmich de larga distancia.

Neuer se lanza a mano cambiada ante un tiro-centro del Real Madrid.

¡Golazo del Real Madrid! Arda Güler cobra tiro libre y pone el balón al ángulo al minuto 29.Manuel Neuer no alcanza a lanzarse bien.

¡Gol del Bayern Múnich! Upamecano asiste a Harry Kane que controla dentro del área para cruzar a Lunen y poner el 2-2 al minuto 38.

Video ¡Partidazo en el Allianz Arena! Gol de Harry Kane y explota el estadio

Tarjeta amarilla para Éder Militao por una entrada sobre Kane que se queja en el césped.

¡Gol del Real Madrid! Vinícius asiste desde la banda izquierda y Mbappé entra al área para sacar derechazo que vence a Neur para el 2-3 al minuto 42.

Vincent Kompany es amonestado y, en caso de avanzar a Semifinales, se perderá el juego de ida.

Se añaden dos minutos al primer tiempo.

Termina la primera mitad. Juegazo en Alemania. Bayern Múnich 2-3 Real Madrid.

Inicia el segundo tiempo en Múnich.

¡Se salva el Real Madrid! Luis Díaz saca disparo raso que pasa muy cerca del poste merengue.

Video ¡Gol del Bayern Munich! Pavlović de cabeza empata el marcador para los alemanes

Alineaciones confirmadas del Bayern Múnich vs. Real Madrid

Real Madrid

Andriy Lunin

Trent Alexander-Arnold

Éder Militao

Antonio Rüdiger

Ferland Mendy

Federico Valverde

Jude Bellingham

Arda Güler

Brahim Díaz

Vinícius Jr.

Kylian Mbappé

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Bayern Múnich