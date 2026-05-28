Paris Saint-Germain Final Champions League: Alineación probable del PSG para enfrentar al Arsenal Conoce el once probable que usaría Luis Enrique para llevar al París Saint-Germain al bicampeonato de la Champions League.

Video Final Champions League: Alineación probable del PSG para enfrentar al Arsenal

Llega la Final de la UEFA Champions League, para muchos el partido más importante a nivel de clubes del futbol internacional, y el París Saint-Germain buscará el bicampeonato cuando se enfrente al Arsenal en el Puskás Arena de Budapest, Hungría.

No será una labor sencilla vencer al nuevo campeón de la Premier League de Inglaterra, por lo que el cuadro parisino usará a sus mejores elementos para intentar conquistar por segunda vez consecutiva La Orejona.

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Será una labor titánica la de Luis Enrique el armado del once inicial para este importante encuentro del PSG, por lo que deberá ser muy cuidadoso con los hombres que envíe a la cancha, mismos que seguramente estarán encabezados por Matvei Safonov en la portería, titular en los últimos encuentros.

Una duda en su línea defensiva será el marroquí Achraf Hakimi, quien se lesionó en las Semifinales ante Bayern, pero que ya se encuentra entrenando y seguramente el capitán Marquinhos no faltará a la cita.

En el mediocampo seguramente Luis Enrique contará con su tridente más usado en el torneo de la UEFA, Fabián Ruiz, Vitinha y João Neves.

Comandados por Ousmane Dembélé en la delantera apuntan a estar Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia.

ALINEACIÓN PROBABLE DEL PSG VS. ARSENAL

Este es el posible cuadro inicial que Luis Enrique mandaría en el PSG para la Final de la UEFA Champions League ante Arsenal: