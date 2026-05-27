Paris Saint-Germain Llegué al Paris Saint-Germain a ganar títulos: Dro Fernández El jugador español se arriesgó al dejar al Barcelona, para firmar con el París Saint-Germain, que disputará la Final de la Champions.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video La decisión futbolística de Dro Rodríguez que lo llevó a disputar la Final de Champions

Hace seis meses era uno de los proyectos más interesantes del club Barcelona, pero en el 2026, Dro Fernández dejó al cuadro blaugrana, para integrarse al del París Saint Germain y a sus 18 años disputará su primera Final de Champions League ante el Arsenal, el próximo sábado.

En entrevista exclusiva con el reportero de TUDN, Hugo Ramírez, Dro, señaló sentirse increíble porque vino a ganar títulos y asegura estar feliz por formar parte del PSG. “Fue una decisión difícil, pero hay que tomar este tipo de decisiones en la vida, han sido unos primeros meses muy bonitos, con momentos complicados, soy joven y dejar tu país no es nada fácil”, señaló el futbolista español.

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Dro Fernández abundó en cómo fue que tomó la decisión, ya que estaba muy cómodo en Barcelona y consideró que era lo mejor para el futbolista el cambiar de aires. “Nadie te asegura que te va a ir bien o mal y estoy contento al momento”, agregó.

Declaraciones del técnico del Barcelona

El técnico del cuadro blaugrana, Hansi Flick, opinó de la salida de Dro Rodríguez de la institución a lo que el futbolista aseguró que el estratega le tiene mucho cariño y confianza, al final se sintió decepcionado por su salida del equipo. “Hablé con Flick y lo entiendo, comprendí su situación, pero son situaciones y lo comprendió, le guardo mucho cariño a Hansi y creo él también a mi”.

Paris Saint-Germain ante Arsenal disputan el próximo sábado el título de la Champions League y lo podrás ver a través de TUDN, la app de tudn.com y la plataforma digital ViX en los Estados Unidos.