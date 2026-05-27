Arsenal Mikel Arteta: todos los títulos que ha ganado el entrenador del Arsenal El técnico español quiere seguir haciendo historia en los Gunners tras ganar la Premier League.

Video Todos los títulos que ha ganado Mikel Arteta en su carrera de entrenador

Mikel Arteta busca aumentar su legado en el Arsenal cuando dispute la Final de la UEFA Champions League 2025-26 ante el PSG el próximo sábado 30 de mayo.

Arteta firmó con los Gunners en diciembre del 2019 después de dos años y medio siendo auxiliar de Pep Guardiola en el Manchester City donde ganó cuatro títulos: dos Premier League, una FA Cup y una Community Shield.

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Ya siendo el entrenador del Arsenal, el español ha levantado cuatro títulos en seis años y medio: dos Community Shield, una FA Cup y la reciente Premier League que acabó con la sequía de 22 años que tenían los Gunners sin ser campeón de Liga.

Arteta, de 44 años, y con contrato hasta junio del 2027, sueña con darle al Arsenal la primera UEFA Champions League de su historia que sería su quinto título en el club londinense.

El mejor resultado de los Gunners en la competición europea fue cuando llegaron a la Final de la temporada 2005-06 que perdieron contra el Barcelona.

Mikel Arteta se enfrentará a un PSG que tiene en su banquillo a uno de los técnicos más exitosos en la última década, Luis Enrique, quien ha levantado 11 títulos en el conjunto parisino en tres años.

Todos los títulos de Mikel Arteta en su carrera de entrenador



Como auxiliar del Manchester City

Premier League 2017-18

Premier League 2018-19

FA Cup 2018-19

Community Shield 2018-19

Como ténico del Arsenal