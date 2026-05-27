Champions League Fabián Ruiz confía que los detalles serán los que decidan al campeón de la Champions El mediocampista del Paris Saint-Germain podría repetirle gol al Arsenal como en la semifinal pasada.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Los detalles inclinarían la balanza en la final de Champions

El próximo sábado será la Gran Final de la Champions League, se enfrentarán el Arsenal y el Paris Saint-Germain, en Budapest, Hungría.

Ambos equipos ya están concentrados y se mantienen entrenando para el gran encuentro. Uno de los protagonistas, Fabián Ruiz habló con TUDN donde recordó el sentimiento de anotarle al Arsenal en la semifinal de la temporada pasada.

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“ Si, el gol de la temporada pasada ante el Arsenal, en la vuelta en nuestra casa, fue mi primero gol en Champions League y fue importante abrir el marcador y pude ayudar al equipo para estar en la final”.

“Si, la verdad que me estaba costando un poco abrirme marcando gol en Champions League, no lo había hecho nunca y que mejor hacerlo en una semifinal para ayudar al equipo a estar en una final, esperemos que pueda marcar en la final, sería bueno para mí, bueno para el equipo que es lo importante.

Para el mediocampista español, los pequeños detalles podrían significar que la balanza se incline hacía alguno de los dos equipos, y espera que sean a favor del Arsenal.