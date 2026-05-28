Champions League Arsenal y PSG harán historia en la Final de Champions League 2026 Aunque equipos ingleses y franceses han sido protagonistas constantes a lo largo de las décadas, jamás habían coincidido en una final de Champions.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Arsenal vs. PSG: la final inédita que hará historia en la Champions League

La Final de la UEFA Champions League 2026 hará historia incluso antes de que ruede el balón. El próximo 30 de mayo, Arsenal y Paris Saint-Germain protagonizarán un duelo que marcará un hecho nunca antes visto en la máxima competición europea.

Por primera vez en la historia, un equipo de Inglaterra se enfrentará a uno de Francia en el partido por el título, rompiendo una curiosa tendencia que se mantuvo durante más de siete décadas de existencia del torneo.

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Primera final de Champions League entre Inglaterra vs. Francia

A pesar de que clubes ingleses y franceses han sido protagonistas constantes en distintas épocas de la competición, jamás habían coincidido en una final.

Equipos como Liverpool, Manchester United, Chelsea, Manchester City o el propio Arsenal lograron llegar en múltiples ocasiones al duelo decisivo, mientras que del lado francés aparecieron clubes como Stade de Reims, Olympique de Marseille, AS Monaco y Paris Saint-Germain, pero curiosamente nunca se cruzaron.

Ahora, Arsenal y Paris Saint-Germain serán los encargados de abrir ese capítulo histórico en Budapest. Para los Gunners, la final representa una nueva oportunidad de conquistar por primera vez la Champions League, luego de la derrota sufrida en 2006 ante Barcelona.

Uno busca su primera Champions League, el otro repetir

El conjunto londinense intentará sacarse la espina de aquella final perdida y conseguir el primer título europeo de su historia. Por su parte, el Paris Saint-Germain volverá a intentar levantar el trofeo más importante de Europa por segunda ocasión consecutiva.

La edición 2026 de la UEFA Champions League no solo será recordada por ser inédita, al ver a ingleses y franceses definiendo la ‘orejona’, sino también por descubrir si el Arsenal puede coronarse por primera vez o si el Paris Saint-Germain consigue el bicampeonato.

¿Cuántas Champions League han ganado Inglaterra y Francia?

Inglaterra | 15 títulos

Liverpool | 6

Manchester United | 3

Nottingham Forest | 2

Chelsea | 2

Aston Villa | 1

Manchester City | 1

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Francia | 2 títulos

Olympique de Marseille | 1

Paris Saint-Germain | 1